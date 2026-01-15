Рекордне падіння за 16 років: ключова галузь економіки Росії обвалилася

У Росії стрімко поглиблюється криза на залізниці. Минулого року обсяги вантажоперевезень на "Російських залізницях" (РЖД) впали до рекордного рівня за останні 16 років.

Як обвалилися вантажоперевезення в Росії?

За підсумками 2025 року залізничний монополіст Росії зафіксував падіння перевезень у 13 з 15 усіх категорій вантажів, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Вантажоперевезення у деяких категоріях скоротилися майже до 20%:

транспортування зерна скоротилося більш ніж на 12%;

перевезення будматеріалів – на понад на 10%;

деревини – майже на 6%.

Та найбільше обвалилися перевезення промислової сировини та чорних металів – на 16% та 17,7% відповідно.

За словами аналітиків, такого стрімкого падіння показників "РЖД" у Росії не спостерігалося з 2009 року.

Обсяги вантажних перевезень є важливим маркером стану економіки в умовах маніпуляцій макроекономічних показників, до яких вдається російська статистика,

– наголошують у ЦПД,

А РЖД не може зупинити падіння цих обсягів уже четвертий рік поспіль. Проблеми у компанії почалися після початку повномасштабної війни в Україні.

️Поки ru-пропаганда намагається робити вигляд, що війна та санкції ідуть Росії на користь, ситуація РЖД свідчить про насування системної економічної кризи, яка охоплює всі сфери виробництва та негативно позначається на житті більшості громадян,

– відзначають аналітики.

Як наростає криза в "РЖД"?

Криза призвела до того, що у 2025-му "РЖД" вперше стала збитковою за останні 5 років. Лише за січень-вересень минулого року російська залізниця втратила 4,4 мільярда рублів, як йдеться у звіті компанії.

Через стрімку втрату прибутків залізниці довелося багато позичати, і в підсумку "РЖД" увійшла до ТОП-3 російських компаній із найбільшими боргами:

на першому місці опинився "Газпром";

на другому – "Роснафта";

а на третьому – "РЖД".

У підсумку "Російські залізниці" були вимушені скоротити інвестиційну програму майже на 40% внаслідок різкого падіння обсягів вантажоперевезень та зростання кредитних ставок.

Зауважте! Головними причинами системних проблем "РЖД" стали санкції, різке падіння експортної виручки та обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу.

Як Росія намагається врятувати "РЖД"?