Компанія Укрнафта отримала нового керівника: що про нього відомо

У середу, 17 грудня, компанія Укрнафта, яка входить до групи Нафтогаз, отримала нового керівника. Компанію за результатами конкурсу очолив Богдан Кукура.

Як відбулося призначення керівника?

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

За його словами, Кукура став переможцем відкритого конкурентного відбору на посаду голови правління компанії.

Бажаю новому керівнику успіхів на посаді. Його багаторічний управлінський досвід і професійні якості мають допомогти Укрнафті зберегти курс на реформи та трансформацію, розпочаті у 2022 році,

– зазначив Корецький.

Зауважимо, що конкурс на посаду керівника Укрнафти був серйозним. Він тривав ще з серпня 2025 року:

Відбувався відбір відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління ОЕСР і тривав із серпня.

До процесу також залучили професійне рекрутингове агентство.

Переможця конкурсу затвердила Наглядова рада Укрнафти.

Що відомо про нового керівника?

Новообраний Богдан Кукура має управлінський досвід та значний стаж роботи у нафтовій галузі. До перемоги у конкурсі він обіймав посаду директора з виробництва, а також головного інженера компанії, пише Укрнафта.

Він добре знає виробничі процеси компанії та безпосередньо залучений до розвитку напрямів видобутку нафти й газу,

– зауважили в Укрнафті.

Богдан Кукура за освітою гірничий інженер. Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ". До того ж має ступінь MBA.

Працював у провідних галузевих компаніях: Укргазвидобування, Regal Petroleum та інших. Управляв проєктами з проєктування та розробки нафтових і газових родовищ.

Варто знати! Досвід Кукури у реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі складає загалом понад 26 років.

