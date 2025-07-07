Через тарифи Трампа: американські компанії судяться з урядом країни

Пауза у масштабному тарифному плані Дональда Трампа, яка становить 90 днів, має завершиться вже у середу, 9 липня. Це може перевернути торговельні відносини США з рештою світу.

Американські компанії зазнають втрат через мита Трампа

Але невизначеність останніх кількох місяців вже змусила багато компаній радикально переглянути свої ланцюги постачання, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Наприклад, коли виробник іграшок з Іллінойсу дізнався, що Трамп запроваджує мита на імпорт з Китаю, то вирішив подати до суду на уряд США. Річ у тім, що більшість продукції його компанії виготовляється у Китаї. Тому мита, які сплачують імпортери у США, а не китайські експортери, тепер для нього занадто високі.

Рік Волденберг, генеральний директор освітньої компанії Learning Resources, каже, що його рахунок за імпортні податки зріс із приблизно 2,5 мільйона доларів на рік до понад 100 мільйонів доларів у квітні, коли Трамп тимчасово підвищив мита на китайський імпорт до 145%.

Зараз, коли мита на китайський імпорт у США складають 30%, це все одно занадто дорого для багатьох американських компаній. Тому, крім продовження судової боротьби, Learning Resources змінює свій глобальний ланцюг постачання – переносить виробництво з Китаю до В’єтнаму та Індії.

Як зазначають у BBC, ці дві країни, як і більшість інших у світі, наразі обкладені загальним митом у 10% з боку США. Це удвічі менше, ніж мита на Китай.

Зверніть увагу! Хоча ці 10% мита мають закінчитися у середу, 9 липня, невизначеність залишається щодо того, що їх може замінити.

Як нові тарифи впливають на інші компанії

Водночас багато канадських компаній, які часто торгують як у своїй країні, так і у США, стикаються з подвійним ударом по ланцюгах постачання. Йдеться про мита у 25%, які Трамп запровадив на багато канадських товарів, а також аналогічні у відповідь мита Канади на ряд американських товарів.

Наприклад, для канадської мережі смаженої курки Cluck Clucks її ланцюг постачання суттєво постраждав через відповіді Канади на мита США. Адже хоч курятина і канадська, вона імпортує спеціальні холодильники та фритюрниці з США.

Відмовитися від холодильників вони не можуть, а от закупівлю нових фритюрниць припинили. Проте жодна канадська компанія не виготовляє їхні аналоги, тому Cluck Clucks доводиться обмежувати меню у нових ресторанах. Раз Хашим, генеральний директор Cluck Clucks, також попереджає, що через подорожчання холодильників із США компанія може бути змушена підвищити ціни на свою продукцію.

А в Іспанії виробник оливкової олії Oro del Desierto наразі експортує 8% своєї продукції до США. Там кажуть, що мита США на європейський імпорт, які зараз складають 10%, змушені перекладати на споживачів у Сполучених Штатах. Ба більше, компанія також заявляє, що розглядає можливість зменшення обсягів експорту до США, якщо мита зроблять торгівлю там менш прибутковою.

Повертаючись до Іллінойсу, пан Волденберг також стурбований тим, що Трамп робитиме далі у своїх торговельних війнах.

Ми просто повинні ухвалювати найкращі рішення, виходячи з тієї інформації, яку маємо, і дивитися, що буде далі,

– сказав він.

Зауважте! Він наголосив, що не хоче казати "сподіватися на краще", бо не вважає, що надія є це стратегією.