Nike готується до податкового удару

Особливо складною ситуація виглядає на китайському ринку, який забезпечує близько 17% глобального доходу Nike, повідомляє 24 Канал з посиланням на as.

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Прогнози продажів у Китаї залишаються невтішними, і ситуація може погіршитися з введенням нових мит, оголошених Дональдом Трампом у березні.

США підняли мита на китайські товари до 51%, а Китай у відповідь — на американські товари до 33%.

Для Nike це подвійний удар

Компанія відчуває тиск не лише через зниження попиту на ринку, а й через зростання витрат на виробництво. Орієнтовно 36% спортивного взуття компанії виробляють саме в Китаї. За підрахунками компанії, нові мита коштуватимуть їй приблизно 1 мільярд доларів на рік. Імовірно, це вплине на ціну для покупця.

Довідково. З 1 червня Nike вже підвищила ціни на частину своєї продукції, зокрема, деякі моделі подорожчали на 10 доларів і більше. Фінансовий директор компанії Метт Френд заявив, що додаткові витрати вимагатимуть як подальших підвищень цін, так і скорочення корпоративних витрат. Nike також планує оптимізувати свою виробничу логістику і зменшити залежність від китайських фабрик.

Попри складну ситуацію, в компанії зазначають, що мають досвід подолання подібних криз і гарні зв'язки з партнерами-виробниками. Та, схоже, найближчим часом споживачам доведеться заплатити більше за улюблені Air Force 1.