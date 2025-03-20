ЄС може частинно компенсувати зупинку допомоги від USAID для України

Європейський Союз обмірковує часткову компенсацію Україні щодо зупинки допомоги від USAID. Мова йде про гуманітарну сферу, а також медіа та програми відновлення.

Євросоюз може компенсувати частково допомогу USAID

Станом на зараз, ЄС уважно стежить за розвитком ситуації у США, зокрема щодо військової та гуманітарної допомоги, пише 24 Канал з посиланням на єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса.

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Так, безумовно,

— сказав Домбровскіс, маючи на увазі компенсацію допомоги.

Згідно з його слів, Євросоюз дійсно аналізує, де, у разі необхідності, Альянсу також доведеться закривати певні прогалини.

Валдіс Домбровскіс також додав, що ЄС вже є найбільшим донором допомоги для України. Навіть значно більшим, ніж Сполучені Штати.

Щодо фінансування та фінансових потреб України, то за поточним сценарієм на цей рік вже передбачено 20 мільярдів доларів. Тож з цієї точки зору ми маємо дуже значні обсяги фінансування для підтримки України цього року,

— сказав єврокомісар.

Зверніть увагу! Згідно з його слів, Євросоюзу ще потрібно посилювати свої оборонні можливості та оборонну промисловість.