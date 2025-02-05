Як ВПО отримати компенсацію на нове житло

Якщо людина має статус ВПО, а її дім зруйнований на підконтрольній Україні території внаслідок війни, то вона може отримати гроші. Кошти на нове житло надаються зі спеціальними умовами єВідновлення для переселенців.

Як отримати компенсацію на нове житло

Так український уряд перерозподілив кошти, аби внутрішньо переміщені особи змогли отримати 15 мільярдів гривень на житло, передає 24 канал з посиланням на Дію.

Читайте також Чи мають право ВПО отримувати дві субсидії одночасно

Якщо особа має статус ВПО, але не немає сертифіката єВідновлення, то їй слід:

Зареєструвати повідомлення про зруйноване майно на порталі чи в застосунку Дія. Податися на компенсацію за зруйноване житло. Дочекатися протягом 30 днів висновку комісії про стан житла.

Якщо ж українка або українець має сертифікат єВідновлення, але ще не бронювала чи не бронював кошти, то алгоритм дій такий:

Податися на бронювання через Дію або ЦНАП. Чекати на підтвердження про наявність коштів. Протягом 30 днів припинити право власності на зруйноване житло та укласти у нотаріуса угоду про купівлю-продаж нової домівки.

Якщо особа має заброньований сертифікат, то після сповіщення необхідно припинити право власності на зруйноване житло та купити нове заброньованим коштом.

Зверніть увагу! Держава дає на це 30 днів. Але якщо людина встигне, то зможе оформити бронювання коштів заново.