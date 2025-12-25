Компенсація комунальних послуг за розміщення ВПО: хто зможе заощадити гроші

Влада працює над покращенням умов для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, уряд ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують переселенців.

Кому компенсуватимуть оплату комунальних?

Йдеться про оплату комунальних послуг. Про це в середу, 24 грудня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Свириденко наголосила на важливості того, щоб люди, які змушені залишити домівки через російську агресію, мали гідні й комфортні умови проживання, а установи та громади отримували для цього необхідні інструменти.

Тож Кабмін ухвалив відповідне рішення про компенсацію витрат на оплату комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива для установ, які безоплатно розміщують ВПО.

Компенсація надаватиметься навіть у випадках, коли люди ще не мають статусу ВПО і відновлюють документи (на період до 2 місяців з моменту подання заяви). Враховуватимуть фактичний час перебування ВПО в місцях тимчасового проживання. Спрощено процес підтвердження витрат – тепер достатньо лише чеків і квитанцій, без додаткових запитів у профільні органи. Збільшено норму соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення. До базових 13,65 квадратного метра на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 квадратних метрів площі загального користування.

До слова, на німецько-українському економічному форумі в Берліні заступник міністра розвитку громад та територій Артем Рибченко розповів, що під час повномасштабної війни ворог зруйнував 13% українського житла. Це щонайменше 60 мільйонів квадратних метрів.

Що ще варто знати переселенцям?