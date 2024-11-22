Як держава допомагає з похованням: розмір виплат та необхідні документи

Пенсійний фонд України надає не лише пенсії, але й допомогу на поховання. Розмір такої допомоги залежатиме від того, яку пенсію отримував пенсіонер за життя.

Як отримати виплату на поховання

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд, для отримання допомоги на поховання пенсіонера варто звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян Пенсійного фонду України. Допомога у такому випадку виплачується особам, які здійснили поховання.

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Розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію:

Якщо пенсіонер одержував пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб , то сума складає розмір тримісячної пенсії, але не менша аніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 13 420 гривень.

, то сума складає розмір тримісячної пенсії, але не менша аніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 13 420 гривень. Якщо пенсію було призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або інших законів, то допомога складає 2 пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Документи, які потрібно подати на допомогу людині, яка звертається:

паспорт та ідентифікаційний код,

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому),

свідоцтво про смерть,

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера,

реквізити свого банківського рахунку.

Важливо! Якщо пенсіонер помер за межами України, а реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, то заявник про допомогу на поховання надає свідоцтво про смерть або інший документ, який легалізований відповідно до законодавства України.