Хто може залишитися без пільг та субсидій у травні

Експеримент із спрощенням заяв на субсидії та пільги не дав очікуваних результатів, і уряд вирішив змінити правила. Про те, які нові дані потрібно буде вказувати в оновленій заяві, читайте далі.

Через що українці можуть опинитись без субсидій

В Україні змінять правила подання заяв на субсидії та пільги через недоліки в експериментальних проєктах. Це передбачено проєктом постанови Кабміну, передає 24 Канал із посиланням на сайт Федерації профспілок України.

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Проблеми виникли через затримки в обміні інформацією між державними реєстрами та постачальниками комунальних послуг. ОСББ та постачальники часто не вчасно подавали необхідні дані через особисті кабінети на порталі ПФУ, що може призвести до відсутності виплат для деяких отримувачів субсидій і пільг.

Що пропонується у нових правилах отримання субсидії

Пропонується повернутися до універсальної заяви на субсидії, яка міститиме більше даних, зокрема про постачальників житлово-комунальних послуг та особові рахунки споживачів. Цей підхід також поширюється на заяви ветеранів війни для отримання пільг.

У Міністерстві соціальної політики вважають, що використання універсальної форми лише тимчасова міра. Після вдосконалення електронної взаємодії між системами планується повернення до спрощеної заявки, яка буде зручною й не потребуватиме дублювання інформації.