15 червня, 09:30
Без права на допомогу: кому відмовлять у базових виплатах
Основні тези
- З 1 липня в Україні стартує новий формат базової соціальної допомоги, який об’єднає кілька видів виплат для вразливих категорій населення.
- Не отримають допомогу громадяни, якщо в родині є працездатні особи без роботи більше трьох місяців, великі покупки понад 100 тисяч гривень, депозити, додаткове житло або більше двох транспортних засобів.
В Україні змінюються правила надання базової соціальної допомоги. Частина громадян, які раніше могли розраховувати на підтримку від держави, можуть залишитися без виплат.
Хто залишиться без допомоги у липні
З 1 липня в Україні стартує новий формат базової соціальної допомоги. Вона об’єднає кілька видів виплат для вразливих категорій населення, повідомляє 24 Канал.
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Йдеться про малозабезпечених родин, самотніх матерів, багатодітних сімей та дітей, батьки яких не утримують їх. Уже з жовтня програму розширять на інші категорії.
Важливо! Допомогу призначатимуть на пів року з можливістю автоматичного продовження. Але не всі зможуть її отримати.
Одержати базову соціальну допомогу не зможуть громадяни, якщо:
- у складі родини є працездатні особи (від 18 до 60 років), які більш як три місяці поспіль не працювали, не навчалися, не проходили службу й не були зареєстровані як безробітні;
- протягом останніх 12 місяців хтось із членів сім’ї здійснив велику покупку чи валютну операцію на суму понад 100 тисяч гривень;
- на рахунках є депозити або державні облігації, загальна сума яких перевищує 100 тисяч гривень;
- родина володіє додатковим житлом, окрім основного (за винятком зруйнованого чи окупованого майна, гуртожитків або житла, що не здається в оренду);
- у власності є два або більше транспортних засоби віком до 15 років, за винятком мопедів, причепів або машин, отриманих на пільгових умовах.