Кто останется без помощи в июле
С 1 июля в Украине стартует новый формат базовой социальной помощи. Она объединит несколько видов выплат для уязвимых категорий населения, сообщает 24 Канал.
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Речь идет о малообеспеченных семей, одиноких матерей, многодетных семей и детей, родители которых не содержат их. Уже с октября программу расширят на другие категории.
Важно! Помощь будут назначать на полгода с возможностью автоматического продления. Но не все смогут ее получить.
Получить базовую социальную помощь не смогут граждане, если:
- в составе семьи есть трудоспособные лица (от 18 до 60 лет), которые более трех месяцев подряд не работали, не учились, не проходили службу и не были зарегистрированы как безработные;
- в течение последних 12 месяцев кто-то из членов семьи совершил крупную покупку или валютную операцию на сумму более 100 тысяч гривен;
- на счетах есть депозиты или государственные облигации, общая сумма которых превышает 100 тысяч гривен;
- семья владеет дополнительным жильем, кроме основного (за исключением разрушенного или оккупированного имущества, общежитий или жилья, не сдается в аренду);
- в собственности есть два или более транспортных средства в возрасте до 15 лет, за исключением мопедов, прицепов или машин, полученных на льготных условиях.