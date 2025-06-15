Хто залишиться без допомоги у липні

З 1 липня в Україні стартує новий формат базової соціальної допомоги. Вона об’єднає кілька видів виплат для вразливих категорій населення, повідомляє 24 Канал.

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Йдеться про малозабезпечених родин, самотніх матерів, багатодітних сімей та дітей, батьки яких не утримують їх. Уже з жовтня програму розширять на інші категорії.

Важливо! Допомогу призначатимуть на пів року з можливістю автоматичного продовження. Але не всі зможуть її отримати.

Одержати базову соціальну допомогу не зможуть громадяни, якщо:

  • у складі родини є працездатні особи (від 18 до 60 років), які більш як три місяці поспіль не працювали, не навчалися, не проходили службу й не були зареєстровані як безробітні;
  • протягом останніх 12 місяців хтось із членів сім’ї здійснив велику покупку чи валютну операцію на суму понад 100 тисяч гривень;
  • на рахунках є депозити або державні облігації, загальна сума яких перевищує 100 тисяч гривень;
  • родина володіє додатковим житлом, окрім основного (за винятком зруйнованого чи окупованого майна, гуртожитків або житла, що не здається в оренду);
  • у власності є два або більше транспортних засоби віком до 15 років, за винятком мопедів, причепів або машин, отриманих на пільгових умовах.