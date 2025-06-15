Хто залишиться без допомоги у липні

З 1 липня в Україні стартує новий формат базової соціальної допомоги. Вона об’єднає кілька видів виплат для вразливих категорій населення, повідомляє 24 Канал.

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Йдеться про малозабезпечених родин, самотніх матерів, багатодітних сімей та дітей, батьки яких не утримують їх. Уже з жовтня програму розширять на інші категорії.

Важливо! Допомогу призначатимуть на пів року з можливістю автоматичного продовження. Але не всі зможуть її отримати.

Одержати базову соціальну допомогу не зможуть громадяни, якщо: