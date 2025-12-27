Пенсії не зростуть: хто залишиться без індексації виплат у 2026 році

У 2026 році в Україні планується індексація пенсій, проте підвищення торкнеться не всіх категорій пенсіонерів. Деякі отримувачі виплат залишаться на колишньому рівні через спеціальні умови, які визначають порядок нарахування індексації.

Кому не збільшать пенсію у 2026 році?

За даними Міністерства фінансів, на виплату пенсій 10,3 мільйона осіб та проведення індексації з 1 березня у держбюджеті закладено 251,3 мільярда гривень. Водночас деякі категорії громадян залишаться без надбавки, пише 24 Канал.

Згідно з чинним законодавством, індексація не поширюється на дві групи пенсіонерів.

По-перше, це громадяни, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років: 2023, 2024 та 2025 років.

По-друге, під перерахунок не підпадають особи, що отримують спеціальні пенсії.

Таке обмеження пояснюється тим, що при призначенні цих виплат вже враховані актуальні показники середньої заробітної плати.

Довідково: Під час індексації держава використовує дані про зростання зарплат за три попередні роки, з яких сплачувалися страхові внески.

На скільки перерахують пенсію у 2026 році?

Проєкт бюджету передбачає застосування формули, що базується на половині показника інфляції та половині зростання середньої заробітної плати.

Водночас навіть ті, хто отримує індексацію, можуть не відчути її повною мірою через те, що доплати можуть залишатися на попередньому рівні, наголосили у Пенсійному фонді.

Однак коефіцієнт індексації на 2026 рік стане відомим у лютому. Для порівняння, у 2025 році він становив 1,115, що забезпечило середнє підвищення пенсій приблизно на 9,5%.

Як пенсіонер може збільшити свою пенсію?