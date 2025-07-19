Пенсія чи зарплата: кому доведеться обирати вже у серпні
- Пенсії працівникам Нацполіції призначають лише після звільнення зі служби; у разі повернення на роботу виплату пенсії зупиняють.
- Пенсія не припиняється, якщо особу призвано на військову службу за контрактом або призначено в поліцію особливого призначення.
Деяким українцям доведеться обирати – отримувати пенсію чи зарплату. У Пенсійному фонді пояснили, хто саме з працюючих пенсіонерів підпадає під ці обмеження та чому така норма взагалі діє.
Хто не зможе отримувати пенсію та зарплату одночасно?
У Пенсійному фонді пояснили: пенсії працівникам Нацполіції призначають лише після звільнення зі служби. Якщо така особа знову повертається на роботу, то виплату пенсії зупиняють, розповідає 24 Канал.
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Це правило стосується працівників кримінальної, патрульної та слідчої поліції, поліції охорони, спецпідрозділів, поліції особливого призначення, а також інших підрозділів, створених за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.
Пенсії призначаються виключно після звільнення працівника з поліції. У разі повторного вступу на службу – виплата пенсії припиняється. Після повторного звільнення пенсія поновлюється з урахуванням загальної вислуги років на дату останнього звільнення,
– пояснюють у ГУ ПФУ у Донецькій області.
Водночас пенсія не припиняється, якщо особу:
- призвано на військову службу за контрактом;
- призначено в поліцію особливого призначення.
Важливо! У ПФУ наголошують: одночасно отримувати пенсію та зарплату за службу в поліції не дозволено.