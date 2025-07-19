Кто не сможет получать пенсию и зарплату одновременно?

У Пенсионном фонде объяснили: пенсии работникам Нацполиции назначают только после увольнения со службы. Если такое лицо снова возвращается на работу, то выплату пенсии останавливают, рассказывает 24 Канал.

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Это правило касается работников криминальной, патрульной и следственной полиции, полиции охраны, спецподразделений, полиции особого назначения, а также других подразделений, созданных по согласованию с Министерством внутренних дел.

Пенсии назначаются исключительно после увольнения работника из полиции. В случае повторного поступления на службу – выплата пенсии прекращается. После повторного увольнения пенсия возобновляется с учетом общей выслуги лет на дату последнего увольнения,

– объясняют в ГУ ПФУ в Донецкой области.

В то же время пенсия не прекращается, если лицо:

призван на военную службу по контракту;

назначено в полицию особого назначения.

Важно! В ПФУ отмечают: одновременно получать пенсию и зарплату за службу в полиции не разрешено.