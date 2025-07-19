Хто не зможе отримувати пенсію та зарплату одночасно?

У Пенсійному фонді пояснили: пенсії працівникам Нацполіції призначають лише після звільнення зі служби. Якщо така особа знову повертається на роботу, то виплату пенсії зупиняють, розповідає 24 Канал.

Читайте також Виплати по 50 тисяч і вихід на пенсію до 40 років: яка професія в Україні дає такі привілеї

Це правило стосується працівників кримінальної, патрульної та слідчої поліції, поліції охорони, спецпідрозділів, поліції особливого призначення, а також інших підрозділів, створених за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.

Пенсії призначаються виключно після звільнення працівника з поліції. У разі повторного вступу на службу – виплата пенсії припиняється. Після повторного звільнення пенсія поновлюється з урахуванням загальної вислуги років на дату останнього звільнення,

– пояснюють у ГУ ПФУ у Донецькій області.

Водночас пенсія не припиняється, якщо особу:

призвано на військову службу за контрактом;

призначено в поліцію особливого призначення.

Важливо! У ПФУ наголошують: одночасно отримувати пенсію та зарплату за службу в поліції не дозволено.