Платіжки за комунальні послуги здорожчали: за що українці платять найбільше

Послуги ЖКГ в Україні подорожчали. Лише за березень цього року їхня вартість подорожчала в загальному майже на 5% порівняно з аналогічним періодом торік.

Для українців подорожчали житлово-комунальні послуги. Відтак у березні 2023 року їхня вартість збільшилася на 4,6%. Але найбільше ціна змінилася на утримання та ремонт житла.

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На скільки подорожчали послуги

Вартість послуг на прибирання сміття теж виросла – на 17%, а водопостачання – на 1,6%. Крім того:

послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 1,5%;

каналізація — на 1,2%;

гаряча вода, опалення — на 0,2%.

Втім вартість на електроенергію не змінилася, а природній газ взагалі подешевшав – на 0,4%.

Але не оминути того факту, що, до прикладу, окремі послуги все ж здорожчали:

утримання та ремонт житла — на 0,4%;

прибирання сміття — на 2,8%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,2%.

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Що робити, якщо нараховано неправильну суму у платіжці

За порадами Олега Попенка, експерта з ЖКП, з якими він поділився з 24 Каналом, споживачам у випадку, коли їм нарахували неправильну суму варто написати звернення.

Але, що до отримання відповіді, вам все одно потрібно буде заплатити за показами вашого лічильника, тобто не переплачувати.

Також не варто забувати про проведення звірки показів лічильника: