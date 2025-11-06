Опалення не було, а платіжки прийшли: чому так може статися та що робити

Опалювальний сезон тільки розпочався. Однак деяким користувачам вже прийшли платіжки на послуги.

Чому можуть помилково нарахувати платіжки за опалення?

Це відбулося помилково, передає 24 Канал з посиланням на КП "Зміїв-тепло" Харківської області.

Шановні споживачі! У зв’язку з технічним збоєм у системі обліку було здійснено помилкові нарахування за послуги,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що нарахування, які проведені помилково, будуть анульовані найближчим часом.

Зауважте! Українців попросили вибачення за тимчасові незручності.

Видання KHARKIV Today пише, що мешканці багатоквартирних будинків побачили нарахування за комунальну послугу в електронних кабінетах за жовтень. І це попри те, що опалення у громаді почали підключати тільки 3 листопада.

У тексті йдеться, що нарахування були за повний місяць. Зокрема хтось отримав платіжку на 1 200 гривень на місяць, а хтось – майже на 2000 гривень.

Що робити у таких випадках?

Експерт Андрій Шелих розповів, що відповідно пункту 1 частини 1 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", споживач має право одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів.

Андрій Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" Однак в сучасних реаліях часто споживачі зіштовхуються з проблемою неякісних комунальних послуг. Тому варто знати, що ви не маєте платити "за холод". Споживач має право на перерахунок вартості комунальних послуг у період їх ненадання, надання їх в неповному обсязі чи надання послуг невідповідної якості.

Наразі можна провести перерахунок у разі надання неякісних послуг щодо:

опалення; гарячої та холодної води; водовідведення; утримання будинків; прибудинкових територій.

Перерахунок – це зміна розміру нарахованої споживачеві (відповідно до законодавства та умов договору) плати за послугу у разі:

її ненадання; надання не в повному обсязі; або невідповідної якості шляхом зменшення розміру нарахованої споживачеві плати.

Важливо! У разі отримання комунальних послуг неналежної якості є право на зменшення розміру таких послуг.

Якщо ви зіштовхнулися з проблемою неякісних комунальних послуг (наприклад, під час опалювального сезону температура у квартирі менше ніж 18 градусів) ви можете звернутися до надавача таких послуг для фіксації порушень,

– пояснив юрист.

У випадку проблем споживач має право викликати управителя для перевірки якості наданих послуг. За результатами перевірки складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем.

Слід також додати, що виконавець зобов'язаний здійснити перерахунок протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, а також сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості,

– додав Андрій Шелих.

Зверніть увагу! Якщо перерахунок здійснено не було та виконавець послуг не реагує на звернення споживача, то слід в установленому законом порядку звернутися до суду з відповідною позовною заявою.

Коли перерахунок не здійснюється?

Існують також випадки, у яких перерахунок не здійснюється. До цього списку входять такі ситуації:

послуги не надавалися споживачеві у зв'язку із проведенням ремонтних і профілактичних робіт, ліквідацією наслідків аварії, оскільки плата за такий період не нараховується; у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі споживачам, яким плата за такі послуги нараховується за показаннями вузлів комерційного обліку теплової енергії / води або показаннями вузлів розподільного обліку води (до встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку води у будівлі); за період, протягом якого відбувалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача; у разі невідповідності фактичної температури повітря нормативній температурі у приміщеннях споживача, що оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії / приладами-розподілювачами теплової енергії (у разі укладення споживачем індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем).

Важливо! Також перерахунок не зроблять, якщо виконавець послуги доведе, що в точці обліку такої послуги її якість відповідала вимогам, установленим Законом України "Про житлово-комунальні послуги", іншими актами законодавства і договором.

