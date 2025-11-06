Отопления не было, а платежки пришли: почему так может произойти и что делать

Отопительный сезон только начался. Однако некоторым пользователям уже пришли платежки на услуги.

Почему могут ошибочно начислить платежки за отопление?

Это произошло по ошибке, передает 24 Канал со ссылкой на КП "Змиев-тепло" Харьковской области.

Уважаемые потребители! В связи с техническим сбоем в системе учета были осуществлены ошибочные начисления за услуги,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что начисления, которые проведены ошибочно, будут аннулированы в ближайшее время.

Обратите внимание! Украинцев попросили прощения за временные неудобства.

Издание KHARKIV Today пишет, что жители многоквартирных домов увидели начисления за коммунальную услугу в электронных кабинетах за октябрь. И это несмотря на то, что отопление в громаде начали подключать только 3 ноября.

В тексте говорится, что начисления были за полный месяц. В частности кто-то получил платежку на 1 200 гривен в месяц, а кто-то – почти на 2000 гривен.

Что делать в таких случаях?

Эксперт Андрей Шелых рассказал, что в соответствии с пунктом 1 части 1 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право получать своевременно и надлежащего качества жилищно-коммунальные услуги в соответствии с законодательством и условиями заключенных договоров.

Андрей Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" Однако в современных реалиях часто потребители сталкиваются с проблемой некачественных коммунальных услуг. Поэтому стоит знать, что вы не должны платить "за холод". Потребитель имеет право на перерасчет стоимости коммунальных услуг в период их непредоставления, предоставления их в неполном объеме или предоставления услуг несоответствующего качества.

Сейчас можно провести перерасчет в случае предоставления некачественных услуг по:

отопления; горячей и холодной воды; водоотвода; содержание домов; придомовых территорий.

Перерасчет – это изменение размера начисленной потребителю (в соответствии с законодательством и условиями договора) платы за услугу в случае:

ее непредоставления; предоставления не в полном объеме; или несоответствующего качества путем уменьшения размера начисленной потребителю платы.

Важно! В случае получения коммунальных услуг ненадлежащего качества есть право на уменьшение размера таких услуг.

Если вы столкнулись с проблемой некачественных коммунальных услуг (например, во время отопительного сезона температура в квартире меньше 18 градусов) вы можете обратиться к поставщику таких услуг для фиксации нарушений,

– пояснил юрист.

В случае проблем потребитель имеет право вызвать управляющего для проверки качества предоставляемых услуг. По результатам проверки составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги или управляющим.

Следует также добавить, что исполнитель обязан осуществить перерасчет в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, а также уплатить потребителю штраф в порядке и размере, определенных законодательством или договором.

Перерасчет по акту-претензии, поступивший от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества,

– добавил Андрей Шелих.

Обратите внимание! Если перерасчет осуществлен не было и исполнитель услуг не реагирует на обращение потребителя, то следует в установленном законом порядке обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.

Когда перерасчет не осуществляется?

Существуют также случаи, в которых перерасчет не осуществляется. В этот список входят следующие ситуации:

услуги не предоставлялись потребителю в связи с проведением ремонтных и профилактических работ, ликвидацией последствий аварии, поскольку плата за такой период не начисляется; в случае непредоставления услуг, предоставления их не в полном объеме потребителям, которым плата за такие услуги начисляется по показаниям узлов коммерческого учета тепловой энергии / воды или показаниям узлов распределительного учета воды (до установления узла (узлов) коммерческого учета воды в здании); за период, в течение которого происходила ликвидация или устранение выявленных неполадок, связанных с получением услуг, возникших по вине потребителя; в случае несоответствия фактической температуры воздуха нормативной температуре в помещениях потребителя, оснащенных узлами распределительного учета тепловой энергии / приборами-распределителями тепловой энергии (в случае заключения потребителем индивидуального договора о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии с обслуживанием внутридомовых систем).

Важно! Также перерасчет не сделают, если исполнитель услуги докажет, что в точке учета такой услуги ее качество соответствовало требованиям, установленным Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", другими актами законодательства и договором.

Что еще известно о проблемах с коммунальными услугами в Украине?