Почему могут ошибочно начислить платежки за отопление?
Это произошло по ошибке, передает 24 Канал со ссылкой на КП "Змиев-тепло" Харьковской области.
Уважаемые потребители! В связи с техническим сбоем в системе учета были осуществлены ошибочные начисления за услуги,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что начисления, которые проведены ошибочно, будут аннулированы в ближайшее время.
Обратите внимание! Украинцев попросили прощения за временные неудобства.
Издание KHARKIV Today пишет, что жители многоквартирных домов увидели начисления за коммунальную услугу в электронных кабинетах за октябрь. И это несмотря на то, что отопление в громаде начали подключать только 3 ноября.
В тексте говорится, что начисления были за полный месяц. В частности кто-то получил платежку на 1 200 гривен в месяц, а кто-то – почти на 2000 гривен.
Что делать в таких случаях?
Эксперт Андрей Шелых рассказал, что в соответствии с пунктом 1 части 1 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право получать своевременно и надлежащего качества жилищно-коммунальные услуги в соответствии с законодательством и условиями заключенных договоров.
Однако в современных реалиях часто потребители сталкиваются с проблемой некачественных коммунальных услуг. Поэтому стоит знать, что вы не должны платить "за холод". Потребитель имеет право на перерасчет стоимости коммунальных услуг в период их непредоставления, предоставления их в неполном объеме или предоставления услуг несоответствующего качества.
Сейчас можно провести перерасчет в случае предоставления некачественных услуг по:
- отопления;
- горячей и холодной воды;
- водоотвода;
- содержание домов;
- придомовых территорий.
Перерасчет – это изменение размера начисленной потребителю (в соответствии с законодательством и условиями договора) платы за услугу в случае:
- ее непредоставления;
- предоставления не в полном объеме;
- или несоответствующего качества путем уменьшения размера начисленной потребителю платы.
Важно! В случае получения коммунальных услуг ненадлежащего качества есть право на уменьшение размера таких услуг.
Если вы столкнулись с проблемой некачественных коммунальных услуг (например, во время отопительного сезона температура в квартире меньше 18 градусов) вы можете обратиться к поставщику таких услуг для фиксации нарушений,
– пояснил юрист.
В случае проблем потребитель имеет право вызвать управляющего для проверки качества предоставляемых услуг. По результатам проверки составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги или управляющим.
Следует также добавить, что исполнитель обязан осуществить перерасчет в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, а также уплатить потребителю штраф в порядке и размере, определенных законодательством или договором.
Перерасчет по акту-претензии, поступивший от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества,
– добавил Андрей Шелих.
Обратите внимание! Если перерасчет осуществлен не было и исполнитель услуг не реагирует на обращение потребителя, то следует в установленном законом порядке обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.
Когда перерасчет не осуществляется?
Существуют также случаи, в которых перерасчет не осуществляется. В этот список входят следующие ситуации:
- услуги не предоставлялись потребителю в связи с проведением ремонтных и профилактических работ, ликвидацией последствий аварии, поскольку плата за такой период не начисляется;
- в случае непредоставления услуг, предоставления их не в полном объеме потребителям, которым плата за такие услуги начисляется по показаниям узлов коммерческого учета тепловой энергии / воды или показаниям узлов распределительного учета воды (до установления узла (узлов) коммерческого учета воды в здании);
- за период, в течение которого происходила ликвидация или устранение выявленных неполадок, связанных с получением услуг, возникших по вине потребителя;
- в случае несоответствия фактической температуры воздуха нормативной температуре в помещениях потребителя, оснащенных узлами распределительного учета тепловой энергии / приборами-распределителями тепловой энергии (в случае заключения потребителем индивидуального договора о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии с обслуживанием внутридомовых систем).
Важно! Также перерасчет не сделают, если исполнитель услуги докажет, что в точке учета такой услуги ее качество соответствовало требованиям, установленным Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", другими актами законодательства и договором.
Что еще известно о проблемах с коммунальными услугами в Украине?
В Украине разоблачили схему незаконных начислений за воду. Дело в том, что целых два водоканала манипулировали порядком расчетов.
Проверка продемонстрировала, что отдельные водоканалы заставляли потребителей переплачивать. Они добавляли к счетам необоснованные суммы.