Почему могут ошибочно начислить платежки за отопление?

Это произошло по ошибке, передает 24 Канал со ссылкой на КП "Змиев-тепло" Харьковской области.

Уважаемые потребители! В связи с техническим сбоем в системе учета были осуществлены ошибочные начисления за услуги,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что начисления, которые проведены ошибочно, будут аннулированы в ближайшее время.

Обратите внимание! Украинцев попросили прощения за временные неудобства.

Издание KHARKIV Today пишет, что жители многоквартирных домов увидели начисления за коммунальную услугу в электронных кабинетах за октябрь. И это несмотря на то, что отопление в громаде начали подключать только 3 ноября.

В тексте говорится, что начисления были за полный месяц. В частности кто-то получил платежку на 1 200 гривен в месяц, а кто-то – почти на 2000 гривен.

Что делать в таких случаях?

Эксперт Андрей Шелых рассказал, что в соответствии с пунктом 1 части 1 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право получать своевременно и надлежащего качества жилищно-коммунальные услуги в соответствии с законодательством и условиями заключенных договоров.

Андрей Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" Однако в современных реалиях часто потребители сталкиваются с проблемой некачественных коммунальных услуг. Поэтому стоит знать, что вы не должны платить "за холод". Потребитель имеет право на перерасчет стоимости коммунальных услуг в период их непредоставления, предоставления их в неполном объеме или предоставления услуг несоответствующего качества.

Сейчас можно провести перерасчет в случае предоставления некачественных услуг по:

отопления; горячей и холодной воды; водоотвода; содержание домов; придомовых территорий.

Перерасчет – это изменение размера начисленной потребителю (в соответствии с законодательством и условиями договора) платы за услугу в случае:

ее непредоставления; предоставления не в полном объеме; или несоответствующего качества путем уменьшения размера начисленной потребителю платы.

Важно! В случае получения коммунальных услуг ненадлежащего качества есть право на уменьшение размера таких услуг.

Если вы столкнулись с проблемой некачественных коммунальных услуг (например, во время отопительного сезона температура в квартире меньше 18 градусов) вы можете обратиться к поставщику таких услуг для фиксации нарушений,

– пояснил юрист.

В случае проблем потребитель имеет право вызвать управляющего для проверки качества предоставляемых услуг. По результатам проверки составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги или управляющим.

Следует также добавить, что исполнитель обязан осуществить перерасчет в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, а также уплатить потребителю штраф в порядке и размере, определенных законодательством или договором.

Перерасчет по акту-претензии, поступивший от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества,

– добавил Андрей Шелих.

Обратите внимание! Если перерасчет осуществлен не было и исполнитель услуг не реагирует на обращение потребителя, то следует в установленном законом порядке обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.

Когда перерасчет не осуществляется?

Существуют также случаи, в которых перерасчет не осуществляется. В этот список входят следующие ситуации:

услуги не предоставлялись потребителю в связи с проведением ремонтных и профилактических работ, ликвидацией последствий аварии, поскольку плата за такой период не начисляется; в случае непредоставления услуг, предоставления их не в полном объеме потребителям, которым плата за такие услуги начисляется по показаниям узлов коммерческого учета тепловой энергии / воды или показаниям узлов распределительного учета воды (до установления узла (узлов) коммерческого учета воды в здании); за период, в течение которого происходила ликвидация или устранение выявленных неполадок, связанных с получением услуг, возникших по вине потребителя; в случае несоответствия фактической температуры воздуха нормативной температуре в помещениях потребителя, оснащенных узлами распределительного учета тепловой энергии / приборами-распределителями тепловой энергии (в случае заключения потребителем индивидуального договора о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии с обслуживанием внутридомовых систем).

Важно! Также перерасчет не сделают, если исполнитель услуги докажет, что в точке учета такой услуги ее качество соответствовало требованиям, установленным Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", другими актами законодательства и договором.

Что еще известно о проблемах с коммунальными услугами в Украине?