За останній рік в Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги

У січні 2024 року в Україні спостерігалося зростання середніх цін на житлово-комунальні послуги, включаючи житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива. Порівняно з січнем 2023 року, ціни зросли на 12,8%.

Які послуги подорожчали

Ціни на різні види комуналки зросли головним чином через зростання цін на електроенергію.

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Державної служби статистики, за рік ціни зросли на такі види послуг:

на обслуговування та ремонт житла на 3,1%,

на водопостачання на 0,8%,

на вивезення сміття на 5,0%,

на каналізацію на 0,7%,

на управління багатоквартирними будинками на 4,2%,

на електроенергію на 69,7%.

Тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду залишилися без змін.

Комуналка по-новому

Нагадаємо, Кабмін схвалив новий порядок розрахунку вартості житлово-комунальних послуг. Цей підхід дозволить громадянам бачити прямий зв'язок між оплатою та якістю комунальних послуг, таких як теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття.

Згідно з новими правилами, ціни на комунальні послуги будуть коригуватися, якщо послуги не були надані, надані частково або якість наданих послуг не відповідає зазначеним нормам.

! Уряд встановив конкретні критерії для оцінки кількості та якості комунальних послуг, що будуть використовуватися при їхньому перерахунку. Також окреслено варіації перерахунку залежно від типу угоди на надання житлово-комунальних послуг, а також умови, при яких перерахунок проводитися не буде.

Це рішення Кабінету Міністрів спрямоване на забезпечення більшої прозорості та справедливості в секторі ЖКП, гарантуючи, що споживачі оплачують лише за фактично отримані послуги відповідної якості.