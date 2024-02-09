Які послуги подорожчали

Ціни на різні види комуналки зросли головним чином через зростання цін на електроенергію.

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Державної служби статистики, за рік ціни зросли на такі види послуг:

на обслуговування та ремонт житла на 3,1%,

на водопостачання на 0,8%,

на вивезення сміття на 5,0%,

на каналізацію на 0,7%,

на управління багатоквартирними будинками на 4,2%,

на електроенергію на 69,7%.

Тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду залишилися без змін.

Комуналка по-новому

Нагадаємо, Кабмін схвалив новий порядок розрахунку вартості житлово-комунальних послуг. Цей підхід дозволить громадянам бачити прямий зв'язок між оплатою та якістю комунальних послуг, таких як теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття.

Згідно з новими правилами, ціни на комунальні послуги будуть коригуватися, якщо послуги не були надані, надані частково або якість наданих послуг не відповідає зазначеним нормам.

Важливо! Уряд встановив конкретні критерії для оцінки кількості та якості комунальних послуг, що будуть використовуватися при їхньому перерахунку. Також окреслено варіації перерахунку залежно від типу угоди на надання житлово-комунальних послуг, а також умови, при яких перерахунок проводитися не буде.

Це рішення Кабінету Міністрів спрямоване на забезпечення більшої прозорості та справедливості в секторі ЖКП, гарантуючи, що споживачі оплачують лише за фактично отримані послуги відповідної якості.