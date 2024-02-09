Какие услуги подорожали

Цены на различные виды коммуналки выросли главным образом из-за роста цен на электроэнергию.

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Государственной службы статистики, за год цены выросли на такие виды услуг:

на обслуживание и ремонт жилья на 3,1%,

на водоснабжение на 0,8%,

на вывоз мусора на 5,0%,

на канализацию на 0,7%,

на управление многоквартирными домами на 4,2%,

на электроэнергию на 69,7%.

Тарифы на природный газ, отопление и горячую воду остались без изменений.

Коммуналка по-новому

Напомним, Кабмин одобрил новый порядок расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг. Этот подход позволит гражданам видеть прямую связь между оплатой и качеством коммунальных услуг, таких как теплоснабжение, водоснабжение и вывоз мусора.

Согласно новым правилам, цены на коммунальные услуги будут корректироваться, если услуги не были предоставлены, предоставлены частично или качество предоставленных услуг не соответствует указанным нормам.

Важно! Правительство установило конкретные критерии для оценки количества и качества коммунальных услуг, которые будут использоваться при их пересчете. Также очерчены вариации перерасчета в зависимости от типа соглашения на предоставление жилищно-коммунальных услуг, а также условия, при которых перерасчет проводиться не будет.

Это решение Кабинета Министров направлено на обеспечение большей прозрачности и справедливости в секторе ЖКУ, гарантируя, что потребители оплачивают только за фактически полученные услуги соответствующего качества.