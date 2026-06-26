Гданськ приніс понад 10 мільярдів: чим завершилася конференція з відновлення України
Конференція з відновлення України URC2026, яка відбулася у польському у Гданську, виявилася дуже продуктивною. Українська делегація підписала під час зустрічей угоди на 10 мільярдів євро.
Які угоди підписала Україна у Гданську
Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка очолювала делегацію у Польщі.
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160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро – результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди,
– зазначила прем'єрка.
У Гданську, за словами Свириденко, зокрема, вдалося укласти домовленості щодо відновлення України у різних сферах – від транспорту і доріг до житлових програм.
Серед головних напрацювань очільниця уряду назвала:
- перший транш нової кредитної програми ЄС – 3,2 мільярда євро;
- угода зі Світовим банком – на 3,4 мільярда доларів;
- запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;
- створення Фонду підтримки транспорту;
- угода з Європейським інвестиційним банком про відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів;
- домовленості про житлові програми для українців – на 140 мільйонів євро.
Окрім того, Україна у Гданську уклала нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
Зокрема, як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, українські державні та приватні енергетичні компанії досягли 28 угод на загальну суму близько 1 мільярда євро. Серед них:
- на 210 мільйонів фунтів стерлінгів – з британською Urenco на постачання пального для українських АЕС;
- на 300 мільйонів доларів – з американським Ексімбанком для Нафтогазу;
- на 90 мільйонів євро – з Європейським банком реконструкції та розвитку для Укренерго тощо.
Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє,
– підсумувала Свириденко.
Отож конференція з відновлення у Гданську дозволила фіналізувати домовленості, які Україна вела раніше, й укласти нові угоди, вкрай важливі для відбудови і макрофінансової стабільності держави.
Нагадаємо, Мінфін підписав угоду зі Світовим банком у межах політики розвитку. Вона має допомогти створити сприятливі умови для залучення приватних інвестицій в українську економіку та розв'язати проблеми на ринку праці.