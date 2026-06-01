Зарплати військових, нацкешбек і бронювання по-новому: що зміниться з 1 червня

У червні на українців чекають кілька змін, які стосуватимуться війська та бронювання від мобілізації. Користувачі програми "Національний кешбек" можуть втратити свої накопичення, якщо вчасно їх не використають. Для оцифрування трудових книжок наближається крайдата, а частина пенсіонерів отримає більші виплати.

Старт реформи армії в червні

В Україні готують реформу армії, яка передбачає зміни в розмірах грошового забезпечення військових та підходах до комплектації підрозділів. Старт запланований на червень. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ключові напрями реформи уряд та військове командування погоджували у квітні, а в травні домовлялися про деталі.

Відомо, що зміни стосуватимуться встановлення мінімального рівня зарплати військових на тилових посадах у розмірі 30 тисяч гривень, а на позиціях забезпечення має стати вищим у рази. Збільшення фінансування передбачили й для командирів, бойових сержантів та офіцерів.

Для піхотинців готують спеціальні контракти в ЗСУ в 2026 році, за якими розмір виплат залежатиме від виконання бойових завдань і перебуватиме в діапазоні 250 – 400 тисяч гривень.

Частиною реформи стане й зміна підходів до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми:

розширення контрактної складової в Силах оборони, аби забезпечити визначені терміни служби;

можливість для мобілізованих раніше, починаючи з 2026 року, поетапного звільнення зі служби за чіткими часовими критеріями завдяки новим контрактам ЗСУ.

У червні керівництво держави очікує перших результатів реформи армії, зокрема щодо змін грошового забезпечення.

Невикористаний нацкешбек повернуть до бюджету

30 червня – останній день, коли можна витратити накопичені на картках національного кешбеку кошти. Як повідомили в Міністерстві економіки, невикористані гроші повернуться до державного бюджету.

Витратити кешбек можна на оплату комунальних та поштових послуг, придбання харчових продуктів, медвиробів та ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції, а також на благодійність та підтримку ЗСУ.

Зауважте! Отриманий наприкінці травня кешбек за квітень також потрібно використати до кінця червня. Травневі нарахування за придбання виплатять у липні, а потім кешбек надходитиме за звичним графіком: після 20 числа наступного місяця за попередній.

Програма "Національний кешбек" працюватиме й надалі без змін. Користувачі отримуватимуть наступну компенсацію за купівлю товарів українського виробництва:

5% кешбеку – за харчові продукти, аптечні товари, автотовари, вироби для саду й городу;

– за харчові продукти, аптечні товари, автотовари, вироби для саду й городу; 15% кешбеку – за непродовольчі товари, як-от одяг та взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, ремонту, відпочинку, а також харчові продукти: тверді та м'які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Аби долучитися до програми кешбеку, потрібно відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів, визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл передавати дані про транзакції з цих карток. У застосунку Дія в розділі "Сервіси" потрібно обрати картку для виплат "Національний кешбек" будь-якого банку-партнера.

Слід пам'ятати, що кошти нараховують тільки за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

Чи продовжать оцифрування трудових книжок

З 2021 року в Україні впровадили електронні трудові книжки працівників. Відтоді тривав встановлений законодавством 5-річний термін для їхнього оцифрування, тобто переведення даних в електронний формат. Це потрібно, аби стаж роботи до 1 січня 2004 року врахували при призначенні пенсії.

Визначений законом термін на оцифрування завершується 10 червня. Однак як повідомили у ПФУ, вносити дані можна й пізніше у разі потреби. Відсутність оцифрованої копії трудової книжки після визначеної дати не призведе до втрати стажу.

Інформація про застрахованих осіб після 2004 року вже наявна в системі персоніфікованого обліку. Якщо є невраховані періоди, паперові документи на підтвердження можна подати особисто в будь-який час, звернувшись до Пенсійного фонду, або ж через вебпортал електронних послуг.

Як зауважують у ПФУ, непрацюючі пенсіонери не мають потреби в оцифруванні трудової книжки, оскільки дані про їхню трудову діяльність уже зберігаються у складі їхніх пенсійних справ. Пенсіонерам, що працюють, які мають електронну трудову книжку, дооцифрують останні періоди роботи при черговому зверненні щодо перерахунку виплати.

Нові критерії бронювання

Уряд змінив критерії бронювання працівників підприємств, які мають статус критично важливих для економіки й держави під час війни. Як повідомили в Міністерстві економіки, нові вимоги стосуються рівня середньої зарплати та квот для робітників, яких можна забронювати від мобілізації.

За словами міністра економіки Олексія Соболева, зміни в бронюванні запрацюють орієнтовно в середині червня. Оновлення наступні:

середня зарплата працівника – не менш як 25 941 гривня (три мінімальних заробітних плати), а для підприємств на прифронтових територіях – 21 618 гривень ;

(три мінімальних заробітних плати), а для підприємств на прифронтових територіях – ; врахування працівників у квоту бронювання, яку обчислюють від загальної кількості військовозобов'язаних чоловіків на підприємстві, тільки за одним місцем роботи: стосується тих, хто вже має відстрочку, та працівників-сумісників.

Змін зазнають також критерії критичності інфраструктури. За місяць їх мають перезатвердити міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації за погодженням з Міноборони та Мінекономіки.

Зверніть увагу! Держава готує перегляд статусу всіх критично важливих підприємств. На це відводять три місяці з моменту набуття чинності змін. На перехідний період чинний статус критичності та бронювання працівників збережеться.

Пільгові кредити для бізнесу на енергооб'єкти

З 1 червня держава запускає програму, яка має стимулювати бізнес до будівництва власної розподіленої генерації електроенергії.

Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, йдеться про пільгові кредити з фактичною ставкою 10% річних. Вони доступні для великого та середнього бізнесу, який хоче збудувати:

газотурбінні та газопоршневі установки, зокрема когенераційні;

об'єкти відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія);

системи накопичення енергії;

мікромережі та локальні автономні енергосистеми.

Умови наступні: компанія братиме в банку кредит на будівництво, а різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава. Програма поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті на термін до 5 років (для прифронтових територій – від 500 тисяч євро). Передбачена можливість відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж на 12 місяців.

Завдяки підтримці будівництва розподіленої генерації держава хоче забезпечити додаткові потужності для автономності роботи критичної інфраструктури.

Яким буде курс долара та євро в червні

Як розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, різких курсових стрибків у червні можна не очікувати, оскільки ситуацію на валютному ринку продовжує стабілізувати Національний банк у режимі "керованої гнучкості".

Завдяки цьому гривня послаблюється поступово, попри складний початок року з обстрілами інфраструктури, зростанням витрат бізнесу та подорожчанням імпортних товарів. Експерт зауважив, що долар у середньому додає 0,76 – 0,8% щомісяця, а євро – близько 0,9%.

За прогнозом Тараса Лєсового, орієнтовний курс валюти в червні буде наступним: долар може коштувати від 43,80 до 44,80 гривні, а євро – від 51 до 52 гривень.

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги

Підвищення цін на деякі комунальні послуги для населення заборонене мораторієм, який діє під час воєнного стану та на пів року після його завершення. Ціни на газ, централізоване опалення та гарячу воду залишаються незмінними. До прикладу, для клієнтів "Нафтогазу" один кубометр блакитного палива коштує 7,96 гривні. Тепло й гаряча вода в постачальників мають різну ціну.

Ціни на електроенергію не підпадають під дію мораторію, тож їх можуть змінювати. Наразі для побутових споживачів чинний тариф 4,32 гривні за кіловат. Його зафіксували до кінця жовтня.

Тарифи на холодне водопостачання та вивіз сміття можуть змінювати. Рішення щодо цього ухвалює місцева влада.

Зауважимо, що міжнародні партнери очікують від України відмови від стримування цін на комунальні послуги для населення. Влада має оцінити всі приховані витрати держави, субсидії, спеціальні зобов'язання, а також скасувати заборону на підвищення тарифів на тепло й гарячу воду до кінця поточного року. Після завершення воєнного стану Україна має поступово наблизити ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів до ринкових.

Зростання пенсій у червні: кого стосується

Пенсіонерам, що працюють і які накопичили щонайменше 24 місяці додаткового стажу станом на квітень 2026 року, автоматично перерахують виплати. Отримувати їх почнуть з червня, оскільки дані про сплату єдиного соціального внеску надходять із затримкою через процедуру квартальної звітності працедавців. Недоотримані суми за попередні місяці пенсіонерам компенсують.

За даними ПФУ, більші пенсії матимуть і ті отримувачі, яким виповнилося 70, 75 та 80 років у червні. Їм призначать доплати, якщо пенсія не перевищує 10 340 гривень. Йдеться про наступні розміри:

+300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років;

+456 гривень – для пенсіонерів від 75 до 79 років;

+570 гривень – для пенсіонерів від 80 років.

Доплату нараховуватимуть автоматично, тож звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Однак робитимуть це не з 1 числа, а з дня досягнення відповідного віку. Тому в перший місяць розмір доплати залежатиме від кількості днів після настання віку.

Важливо, що доплати до пенсії не сумуються, а донараховуються. Наприклад, у 70 років надбавка становить 300 гривень, у 75 років вона зросте на 156 гривень (до 456 гривень).