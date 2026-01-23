Трамп закручує гайки: Росії та Китаю закриють доступ до копалин Гренландії

Президент Дональд Трамп хоче убезпечитися від можливих загроз в Арктиці. Тому у майбутній угоді щодо Гренландії США планують заборонити доступ Росії та Китаю до видобутку корисних копалин на острові.

Що в угоді щодо Гренландії?

Як повідомили вісім високопоставлених західних дипломатичних, про це йдеться у компромісній угоді щодо Гренландії, яку Трамп анонсував у середу, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Водночас джерела зазначають, що домовленості не передбачають головного бажання Трампа – передати всю Гренландію від Данії у власність США.

До слова, Трамп не розповів деталі майбутньої угоди щодо острова. А чиновники застерегли, що багато деталей ще не узгоджено.

Втім, основні пропозиції наразі відомі такі:

передбачається створення нової місії НАТО в Арктиці, яка неофіційно називатиметься Arctic Sentry;

планується оновити угоду 1951 року між Данією та США, вона надасть американським військовим ширший доступ до Гренландії для розміщення та функціонування баз;

Гренландія може мати значення для проєкту системи протиракетної оборони "Золотий купол", елементи якої потенційно можуть розміщуватися на острові;

доступ для країн, які не є членами НАТО, зокрема Росії та Китаю, до видобутку рідкісноземельних мінералів під льодовим покривом Гренландії обмежать.

Втім, дипломати зазначають, що наразі невідомо чи завершаться переговори щодо Гренландії конкретною угодою. Адже Данія, яка публічно виступає проти передачі будь-якої частини гренландської території, може не погодитися з нинішніми пропозиціями.

Зауважте! Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що країна готова до переговорів зі США щодо безпеки, інвестицій та економіки, але не щодо суверенітету.

Яку угоду анонсував Трамп?

У середу, 21 січня, Трамп повідомив, що мав зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. Під час спілкування їм вдалося сформувати основу майбутньої угоди щодо Гренландії та Арктичного регіону.

Трамп назвав розмову з Рютте "дуже продуктивною" і пообіцяв оприлюднити деталі згодом, коли перемовини просунуться далі.

Це рішення, якщо його буде реалізовано, буде чудовим для США та всіх країн НАТО, – наголосив американський президент.

Тоді ж Трамп заявив, що не вводитиме додаткові тарифи проти європейських країн, які підтримали Гренландію.

Як Трамп тиснув на Європу?