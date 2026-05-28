Рівень ураженості корупцією: у НАЗК розповіли, як змінився показник за останні 18 років

В Україні суттєво зменшився рівень ураженості корупцією. Якщо 18 років тому показник сягав 68%, то нині це менше 20%.

Протидія корупції в Україні

Про те, як змінився основний показник рівня корупції за 18 років, пише Укрінформ.

Дивіться також Законопроєкт уже в Раді: Україна готує ратифікацію кредитної угоди з ЄС на 90 мільярдів євро

Під час засідання парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Дмитро Калмиков, заступник голови НАЗК, розповів, що основний показник успішності держав у протидії корупції – це загальний рівень ураженості корупцією.

Якщо 17 – 18 років тому 67 – 68% громадян (України – 24 Канал) відповідали, що вони стикалися з корупцією, то в 2025 – 2026 роках цей показник становить 18,2%. Тобто загальний рівень ураженості корупцією знизився майже в чотири рази, якщо бути точним – у 3,7,

– пояснив Калмиков.

Посадовець також зазначив, що основним чинником змін стали галузеві реформи. Системні зміни та оновлення у сферах охорони здоров'я, освіти, правоохоронної діяльності. Зокрема розбудова ЦНАПів та сервісних центрів. Такі дії мають стійкий антикорупційний ефект.

На другому місці, на думку Калмикова, системне покращення ситуації із системою правовладдя. Адже функціонування органів правосуддя та розбудова публічного урядування теж сприяють мінімізації корупції.

Останній чинник – загальні протидія/запобігання корупції.

Тут ми маємо на увазі всі ключові інструменти запобігання та протидії – систему антикорупційних органів, включно з Національною поліцією, прокуратурою, судами тощо,

– додав Калмиков.

Корупційний скандал 2025 року

Один із прикладів викриття корупційної схеми – операція "Мідас". Тоді НАБУ та САП вийшли на чиновників, які фактично розкрадали державні кошти у сферах енергетики та оборони. Фігурантами справи є 7 осіб. Серед них – Тимур Міндіч, Олександр Цукерман, Ігор Миронюк, Сергій Басов та інші.

Згодом підозру отримав Андрій Єрмак, колишній голова Офісу президента. Його пов'язують зі справою Міндіча. За версією слідства Єрмак був співучасником у схемі. Зокрема його підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень на будівництво котеджного містечка "Династія" під Києвом.