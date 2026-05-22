Про це ідеться у розслідуванні Bihus.Info.

Що відомо про зв'язки Хмельова?

Журналісти зауважили, що бізнес-партнер Міндіча Хмельов тривалий час залишався непублічною особою, хоч і фігурував у майже 40 компаніях у бізнес-реєстрах.

Водночас більшість із цих структур пов'язують із групою "Приват", бізнес-оточенням родини нардепа Ігоря Палиці та оточенням Міндіча.

Також ім'я Хмельова фігурує на записах НАБУ в межах операції "Мідас", де його згадують у контексті роботи на компанію Fire Point. Також у розмовах учасників схеми обговорювалися його можливі зв'язки з Міндічем, що згодом частково підтверджували й публічні заяви.

У подальшому роботу Хмельова на "Fire Point" публічно підтвердив і її офіційний власник Денис Штілерман, який також згадував, що саме він і познайомив його з Міндічем,

– ідеться в розслідуванні.

Зауважимо, що тлі розслідування корупційної схеми у енергетичній сфері у відставку подали низка топчиновників України. Серед них топпосадовці та чиновники з близького оточення президента, зокрема й права рука Володимира Зеленського, очільник ОП Андрій Єрмак та Тимур Міндіч і Олексій Чернишов. Політолог Володимир Фесенко у коментарі 24 Каналу пояснив, що одразу після звільнення Єрмака у листопаді 2025 року, виникли репутаційні ризики й для Володимира Зеленського, тоді як зараз, під час вручення підозри у незаконній легалізації мільйонів гривень на будівництві резиденцій під Києвом, вони тільки посилилися.

Хмельов активно скуповував землю та готелі біля Буковелю: які деталі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Хмельов почав активно скуповувати землі в селі Яблуниця, що неподалік Буковелю. Спочатку купував особисто, я потім через власну компанію "Евентус Менеджмент".

На придбаних ділянках вже знаходилися працюючі бізнеси: ресторан, готель та глемпінг. Нещодавно ж там побудували ще один готельний комплекс. Загалом до січня 2026 року компанія оформила на себе 24 ділянки загальною площею близько 9 гектарів,

– пишуть журналісти Bihus.Info.



Нерухомість Хмельова / Скриншот з відео Bihus.Info

За ринковими оцінками, лише вартість землі могла становити приблизно 4,5 мільйонів доларів, тоді як походження цих коштів, зважаючи на фігурування учасників в матеріалах "Мідаса" і реальна цінність усього проєкту залишається відкритим питанням.



Де нині перебуває Хмельов?

За даними журналістів, Хмельов виїхав за кордон у листопаді 2025 року – у день, коли до Тимура Міндіча із обшуками прийшли антикорупційні органи. Після цього Хмельов упродовж кількох тижнів почав поступово виходити із більшості компаній, де був співвласником.

Зокрема залишив і "Евентус Менеджмент". Його частку формально передали компанії "Злагода пропертіз", однак журналісти припускають, що фактичний контроль міг не змінитись, оскільки управління залишилось за менеджеркою, пов'язаною із Хмельовим. Водночас ані з ним, ані з новими власниками зв'язатись журналістам не вдалось.

Справа "Мідас": останні новини

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, яка отримала назву "Мідас". Учасники створили систему "відкатів" від підрядників "Енергоатому" в обмін на укладання контрактів, розблокування платежів і збереження статусу постачальників.

Цікаво, що Міндіч виїхав за кордон всього за кілька годин до проведення обшуків. У ДПСУ пізніше зазначили, що бізнесмен покинув територію України на законних підставах.

Вже 13 листопада президент запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана через підозри у "відмиванні" грошей у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Обмеження передбачають блокування активів, заборону виведення капіталів та заборону участі в приватизації.

20 травня ексбізнес-партнер Володимира Зеленського Тимур Міндіч подав позов до Касаційного адміністративного суду з вимогою скасувати санкції, накладені на нього президентом України.

Слідом за Міндічем позов із вимогою скасувати санкції подав іще один підозрюваний у справі "Мідас" Олександр Цукерман, який разом із Міндічем втік з України до Ізраїлю.