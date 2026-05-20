Про це стало відомо з даних на сайті Судової влади України.

Цікаво Міндіч пропонував 1 мільярд доларів за половину Fire Point: що пішло не так

Що відомо про позов, який подав Міндіч до суду?

Тимур Міндіч звернувся до Касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента щодо санкцій проти нього незаконним та скасувати накладені обмеження.

Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. Серед третіх осіб у справі – Кабінет Міністрів України, РНБО та Міністерство економіки.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Касаційний адміністративний суд уже призначив заяву до розгляду. 14 травня був визначений склад колегії, яка розглядатиме справу.



Позов Міндіча стосовно скасування санкцій, які наклав на нього президент України / Скриншот із сайту Судової влади України

24 Канал також звернувся до Офісу Президента з проханням відреагувати на позов, який Тимур Міндіч подав на Володимира Зеленського. В ОП заявили, що не коментують дії підсанкційного бізнесмена.

Що відомо про справу "Мідас"?

У листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, яка отримала назву "Мідас". За даними слідства, учасники організації налагодили систему отримання "відкатів" від компаній-контрагентів "Енергоатому" за укладання контрактів, уникнення блокування платежів і збереження статусу постачальників.

Правоохоронці заявили, що фігуранти схеми мали вплив на кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки в енергетичній галузі. Серед учасників справи НАБУ назвало бізнесмена Тимура Міндіча, члена НКРЕКП Сергія Пушкаря, ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка та колишнього топпосадовця "Енергоатому" Дмитра Басова.

Сам Міндіч виїхав з України за кілька годин до проведення обшуків. У ДПСУ пізніше зазначили, що бізнесмен покинув територію України на законних підставах.

Уже 13 листопада Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана через підозри у "відмиванні" грошей у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Санкції охоплюють повний перелік обмежень, зокрема блокування активів, заборону на виведення капіталів, заборону участі в приватизації тощо.

Наразі Тимур Міндіч перебуває в Ізраїлі. Водночас ЗМІ продовжують оприлюднювати нові частини "плівок Міндіча", де випливають нові деталі справи та прізвища.