Угорщина змінила позицію: Україна може отримати мільярди на ППО

Угорщина більш не накладатиме вето на рішення Євросоюзу про виділення 6,6 мільярда євро на підтримку оборони України. Йдеться про кошти в межах Європейського фонду миру.

Куди підуть мільярди ЄС

Уряд попереднього угорського прем'єра Віктора Орбана протягом двох років блокував це фінансування. Однак з приходом до влади Петера Мадяра ця перешкода знята, пише Nepszava.

Дивіться також Хочуть примусити Путіна до переговорів до зими: Європа готує серйозний план, – Bloomberg

Як підтвердили виданню джерела, рішення про виділення 6,6 мільярда євро вже фактично ухвалене на рівні послів у межах Європейського фонду миру.

Наступний крок – за Європейською службою зовнішніх дій, яка відповідає за цей фонд. Вона має підготувати законопроєкт та подати юридичну пропозицію на розгляд європейських лідерів. Після цього її мають затвердити держави Євросоюзу.

І хоча остаточне рішення щодо використання цих мільярдів представники ЄС ще не ухвалили, але, ймовірно, кошти можуть спрямувати на посилення української протиповітряної оборони.

До слова, Київ вже звернувся до союзників, щоб ці кошти виділили на закупівлі систем ППО Patriot та ракет до них.

Потреба в цьому є критичною, адже останніми тижнями Росія здійснює масовані атаки по цивільних об’єктах із застосуванням сотень дронів і ракет. Лише під час одного з таких ударів загинули 23 цивільні, серед них двоє дітей,

– додає видання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що за ці 6,6 мільярда євро планують розширити системи протиповітряної оборони, зокрема придбаних у США.

Зауважте! Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання у США комплексів ППО Patriot. Залишається лише цю домовленість реалізувати.