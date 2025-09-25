Збитки понад 138 мільйонів: поліція викрила масштабну крадіжку державного газу
- На Черкащині викрили схему розкрадання державного газу, організовану двома колишніми керівниками приватної компанії, що завдала збитків понад 138 мільйонів гривень.
- Двом екскерівникам оголошено про підозру у зловживанні повноваженнями, їм загрожує до 6 років ув'язнення, досудове розслідування триває.
На Черкащині поліція разом зі Службою безпеки України викрила масштабну схему розкрадання державного газу. Сума збитків сягнула понад 138 мільйонів гривень.
За якою схемою діяли зловмисники?
Незаконну схему організували двоє колишніх керівників приватної компанії, Вони у період з червня по листопад 2023 року відібрали більш як 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
Слідчі встановили, що фірма зловмисників припинила співпрацю з державним постачальником природного газу через борги за придбане раніше паливо.
- Однак організатори злочинної схеми продовжили качати газ із державної системи, щоправда, тепер вже без жодних дозволів.
- Прикривали ділки свою незаконну діяльність "винятковими обставинами", посилаючись на потреби компанії.
Поліція та СБУ провели обшуки в офісі підприємства та за місцем проживання підозрюваних. Вилучили телефони, комп'ютерну техніку та документи, які містять докази вчиненого злочину.
Двом колишнім керівникам компанії оголосили про підозру.
- Їх обвинувачують у зловживанні повноваженнями за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України.
- Ділкам загрожує тюремне ув'язнення терміном до 6 років.
Наразі продовжується досудове розслідування.
Важливо! Раніше правоохоронці вже повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної схеми, незаконні дії якого завдали збитків державі у розмірі понад 251 мільйон гривень. За даними СБУ, під час здійснення злочину підозрюваний був головою правління цієї компанії.
Які ще злочинні схеми викрили українські правоохоронці?
У Полтавській області правоохоронці викрили підприємця, який попри повномасштабну війну продовжував вести бізнес із Росією. Він заснував кілька виробництв, що спеціалізувалися на випуску медичного та косметологічного обладнання. Виявилося, що ця продукція потрапляла до Росії й використовувалася у медичних програмах, зокрема для реабілітації російських військових, які воюють проти України.
Слідчі Нацполіції спільно з оперативниками СБУ розкрили масштабну схему привласнення коштів "Київводоканалу". Зловмисники незаконно заволоділи майже 3,1 мільйона гривень підприємства. Організатором виявився бізнесмен, який постачав реагенти для очищення питної води. Він підмінював дешевшу продукцію під виглядом дорогої імпортної, отримуючи надприбутки за рахунок бюджету.
Ще одну корупційну схему викрили СБУ та НАБУ у Міністерстві юстиції. Йдеться про розкрадання понад 10 мільйонів гривень, які були виділені на цифрову модернізацію відомства. Серед фігурантів – колишній державний секретар Мін’юсту та діючі високопосадовці. За даними слідства, вони організували махінації із закупівлями та привласнили державні кошти.