На Черкащині поліція разом зі Службою безпеки України викрила масштабну схему розкрадання державного газу. Сума збитків сягнула понад 138 мільйонів гривень.

За якою схемою діяли зловмисники?

Незаконну схему організували двоє колишніх керівників приватної компанії, Вони у період з червня по листопад 2023 року відібрали більш як 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Слідчі встановили, що фірма зловмисників припинила співпрацю з державним постачальником природного газу через борги за придбане раніше паливо.

Однак організатори злочинної схеми продовжили качати газ із державної системи, щоправда, тепер вже без жодних дозволів.

Прикривали ділки свою незаконну діяльність "винятковими обставинами", посилаючись на потреби компанії.

Поліція та СБУ провели обшуки в офісі підприємства та за місцем проживання підозрюваних. Вилучили телефони, комп'ютерну техніку та документи, які містять докази вчиненого злочину.

Двом колишнім керівникам компанії оголосили про підозру.

Їх обвинувачують у зловживанні повноваженнями за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України.

Ділкам загрожує тюремне ув'язнення терміном до 6 років.

Наразі продовжується досудове розслідування.

Важливо! Раніше правоохоронці вже повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної схеми, незаконні дії якого завдали збитків державі у розмірі понад 251 мільйон гривень. За даними СБУ, під час здійснення злочину підозрюваний був головою правління цієї компанії.

