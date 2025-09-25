В Черкасской области полиция вместе со Службой безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения государственного газа. Сумма убытков составила более 138 миллионов гривен.

По какой схеме действовали злоумышленники?

Незаконную схему организовали двое бывших руководителей частной компании, Они в период с июня по ноябрь 2023 года отобрали более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Смотрите также В обход санкций: в Польше разоблачили группу, которая переправляла роскошные авто в Россию и Беларусь

Следователи установили, что фирма злоумышленников прекратила сотрудничество с государственным поставщиком природного газа из-за долгов за приобретенное ранее топливо.

Однако организаторы преступной схемы продолжили качать газ из государственной системы, правда, теперь уже без всяких разрешений.

Прикрывали дельцы свою незаконную деятельность "исключительными обстоятельствами", ссылаясь на нужды компании.

Полиция и СБУ провели обыски в офисе предприятия и по месту жительства подозреваемых. Изъяли телефоны, компьютерную технику и документы, содержащие доказательства совершенного преступления.

Двум бывшим руководителям компании объявили о подозрении.

Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Дельцам грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Важно! Ранее правоохранители уже сообщили о подозрении еще одному участнику преступной схемы, незаконные действия которого нанесли ущерб государству в размере более 251 миллиона гривен. По данным СБУ, во время совершения преступления подозреваемый был председателем правления этой компании.

Какие еще преступные схемы разоблачили украинские правоохранители?