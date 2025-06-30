Усі підозри законні, – Кравченко заявив про справу щодо "Автомагістраль-Південь"

Генеральний прокурор України, Руслан Кравченко, провів особисту перевірку щодо справи "Автомагістраль-Південь". За його словами, всі висновки щодо компанії є законними.

Що відомо про справу з "Автомагістраль-Південь"

Як зазначив Генпрокурор, передає 24 Канал, до нього зверталися адвокати у справі компанії для проведення власних експертиз, що є цілком прийнятним, адже право на захист має кожен учасник кримінального процесу.

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Руслан Кравченко Генеральний прокурор України Я чітко сказав: ми обов'язково розглянемо всі ваші докази. Якщо буде потреба – призначимо комплексну експертизу. На даний момент все, що є у справі, негативно про неупереджене досудове розслідування.

Крім того, відомо, що Кравченко доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі. З його слів, з боку правоохоронців з тих чи інших причин є розслідування справ, що тягнуться.

Чим займається "Автомагістраль-Південь"

Це компанія, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об'єктах. Зокрема, компанія займається будівництвом фортифікаційних споруд.

Прокуратура перевіряє всі факти. Ті, хто краде – відповідають. А ті, проти кого фабрикують справи – будуть захищені,

– зауважив Руслан Кравченко.

Генпрокурор попередив, що жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на механізм тиску або інструмент знищення конкурентів у бізнесі.