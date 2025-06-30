Усі підозри законні, – Кравченко заявив про справу щодо "Автомагістраль-Південь"
- Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив законність підозр у справі "Автомагістраль-Південь".
- Компанію підозрюють у порушеннях тендерних процедур, що спричинили збитки держбюджету.
Генеральний прокурор України, Руслан Кравченко, провів особисту перевірку щодо справи "Автомагістраль-Південь". За його словами, всі висновки щодо компанії є законними.
Що відомо про справу з "Автомагістраль-Південь"
Як зазначив Генпрокурор, передає 24 Канал, до нього зверталися адвокати у справі компанії для проведення власних експертиз, що є цілком прийнятним, адже право на захист має кожен учасник кримінального процесу.
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Я чітко сказав: ми обов'язково розглянемо всі ваші докази. Якщо буде потреба – призначимо комплексну експертизу. На даний момент все, що є у справі, негативно про неупереджене досудове розслідування.
Крім того, відомо, що Кравченко доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі. З його слів, з боку правоохоронців з тих чи інших причин є розслідування справ, що тягнуться.
Чим займається "Автомагістраль-Південь"
Це компанія, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об'єктах. Зокрема, компанія займається будівництвом фортифікаційних споруд.
Прокуратура перевіряє всі факти. Ті, хто краде – відповідають. А ті, проти кого фабрикують справи – будуть захищені,
– зауважив Руслан Кравченко.
Генпрокурор попередив, що жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на механізм тиску або інструмент знищення конкурентів у бізнесі.
- Нагадуємо, що ще у жовтні 2024 року в офісах компанії "Автомагістраль-Південь" були проведені обшуки Нацполіцією. В компанії заявили, що робота підприємства була паралізованою, зокрема на стратегічно важливих об'єктах.
- У червні цього року обшуки були проведені знову. Крім обшуків в офісах були залучені ще й перевірки у помешканнях працівників.
- Зараз компанію підозрюють у "порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін". Це призвело до збитків держбюджету на 1 мільярд гривень.