"Є перешкоди": Каллас розкрила, коли очікують рішення по кредиту і 20-му пакету санкцій

Євросоюз не покинув роботу щодо надання Україні кредиту у розмірі 90 міляьрдів євро та ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії. Проте поки що просування у жодному з цим питань немає.

Чому ЄС не може погодити кредит і санкції?

Про це розповіла висока представниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, яка приїхала 31 березня на Бучанський саміт, пише Суспільне.

Під час спілкування із журналістами у Бучі головна дипломатка Європи зазначила, що на шляху надання кредиту Києву та запровадження санкцій проти Москви все ще "є деякі перешкоди" .

Робота над їх подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин. Ми все ще працюємо,

– зазначила Каллас.

Важливо! За словами Каллас, Євросоюз сподівається отримати рішення щодо позики і санкцій на наступному засіданні Європейської ради.

Хто блокує кредит та санкції?

Нагадаємо, що країни ЄС ще у грудні 2025 року погодили надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Тоді це рішення підтримали всі 27 членів блоку.

Однак вже наприкінці лютого 2026 року Угорщина заблокувала рішення ЄС щодо кредиту, пише Financial Times. Для його ухвалення необхідна одностайна підтримка усіх країн, чим Будапешт і скористався.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна блокуватиме кредит ЄС Україні, доки не відновлять транзит російської нафти трубопроводом "Дружбою".

Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти, узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підвищити ціни на паливо перед виборами,

– зазначив Сіярто.

З тієї ж причини Угорщина заблокувала і ухваленя 20-го пакета санкцій проти Росії. Його планували ухвалити ще до четвертої річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Важливо! Трубопровід "Дружба" був пошкоджений внаслідок російської атаки наприкінці січня 2026 року. Однак Угорщина не засудила ці удари, а натомість звинувачує Київ у блокуванні російської нафти із політичних мотивів.

