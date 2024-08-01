Кредит під 0%: українці можуть вигідно купити сонячні або вітрові електростанції

Міненерго сформував умови для українців, аби вони могли собі дозволити купити сонячні чи вітрові електростанції. Відповідно, громадяни зможуть оформити спеціальний кредит.

Що пропонують українцям

Міненергетики заявило, що фінансова підтримка надається фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генерувальні установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел.

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Держава повністю компенсує відсоткову ставку по кредиту на покупку устаткування — сонячних або вітрових електростанцій із системами зберігання,

– написали в міністерстві.

Умови у такого кредиту прості:

кредит – під 0%,

строк кредитування – 10 років,

сума кредиту – до 480 тисяч гривень.

Як отримати кредит

Спершу потрібно звернутися в один із банків:

АТ КБ "Приватбанк",

АТ "Ощадбанк",

АБ "Укргазбанк",

АТ "Сенс Банк",

АТ "КБ "Глобус".

Також варто підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України,

ідентифікаційний код,

довідка про доходи,

документи на обладнання, яке плануєте придбати.

Далі отримані гроші потрібно витратити на купівлю сонячних і вітряних електростанцій та ввести їх у роботу.