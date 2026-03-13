Кредит на 90 мільярдів: Макрон відповів, чи стане "Дружба" на заваді грошам
- Макрон підтвердив, що обіцяний кредит у 90 мільярдів євро Україні буде надано, незважаючи на внутрішні суперечки в ЄС.
- Французький президент наголосив, що питання постачань через "Дружбу" не повинно впливати на виділення кредиту, і закликав країни ЄС дотримуватися своїх обіцянок.
Європейський Союз та його держави є головними донорами допомоги для України. Тому обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро Київ отримає, попри суперечки всередині блоку.
Що Макрон сказав про кредит?
Про це заявив президент Франції Емануель Макрон під час пресконференції з Володимиром Зеленським в Єлисейському палаці, пише Le Monde.
Французький лідер наголосив, що загальний обсяг допомоги Україні від ЄС з 2022 року сягає близько 200 мільярдів євро. І новий кредит стане підтвердження незмінної підтримки Європи.
Ми вирішили в грудні минулого року надати кредит у 90 мільярдів євро. Це зобов’язання буде виконано, і я говорю про це тут чітко та однозначно,
– наголосив Макрон.
Макрон також наголосив, що фінансова допомога має важливе значення для підтримки економічної стабільності України. Зокрема, кредит є частиною ширших міжнародних зусиль, для підтримки країни в умовах війни.
Важливо! Президент підкреслив, що Франція й надалі залишатиметься відданою підтримці України та зміцненню двосторонніх відносин.
Чи завадить "Дружба" кредиту?
Прокоментував Макрон і блокування кредиту Угорщиною. Нагадаємо, Будапешт заблокував позику Києву і наполягає, щоб Україна якнайшвидше відновила постачання російської нафти до країни через нафтопровід "Дружба", пише Financial Times.
Втім, Макрон вважає, що питання відновлення постачань через "Дружбу", пошкоджену російською атакою, та виділення кредиту необхідно розділяти.
Французький президент підкреслив, що кожна країна ЄС повинна дотримуватися даних раніше обіцянок.
Якщо виникають розбіжності, обов’язок кожної держави – виконувати обіцянки та політичні зобов’язання, які всі взяли на себе в грудні,
– додав Макрон.
Також він висловив обережний оптимізм щодо відновлення роботи нафтопроводу, зазначивши, що Україна демонструє залученість у процес.
Зауважте! Раніше стало відомо, що Єврокомісія розглядає можливість надати допомогу Україні для ремонту "Дружби" через програму бюджетної підтримки та надіслати експертів.
Чому Угорщина блокує кредит?
Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що блокуватиме виділення кредиту Україні, поки не буде відновлено роботу нафтопроводу "Дружба". Він заявив, що уряд країни зупинив постачання бензину та дизеля і може призупинити інші важливі поставки до України, поки не буде досягнуто домовленостей.
У відповідь в ЄС розробляють план допомоги Україні, незважаючи на позицію Угорщини. Лідери ЄС планують зустрітися з прем’єрами Угорщини та Словаччини на саміті в Брюсселі, щоб дипломатично врегулювати суперечку.
Якщо домовитися не вдасться, країни Північної Європи та держави Балтії готові надати частину кредиту окремо. Це допоможе Україні забезпечити фінансову стабільність у першій половині 2026 року. Загальна сума двосторонніх кредитів складе близько 30 мільярдів євро, і для їх надання не потрібна згода всіх членів ЄС.