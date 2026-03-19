"Ми були на порозі великих проблем": хто змусив МВФ піти на перший транш позики
- МВФ надав Україні перший транш у розмірі 1,5 мільярда доларів, попри невиконання всіх умов програми реформ.
- Європейські країни переконали МВФ виділити кошти через майбутні фінансові проблеми України та встановили дедлайн до кінця березня для оновлення законодавства.
Міжнародний валютний фонд надав Україні 1,5 мільярда доларів першого траншу у межах нової програми. Кошти виділили, попри те, що наша держва не виконала всіх поставлених умов і, скоріш за все, поки не наближується до їхньої реалізації.
Такою думкою з 24 Каналом поділився виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що ці кошти є одним з варіантів допомоги Україні. Їх надали через одну ключову причину.
Чому Україні все-таки надали транш від МВФ?
"Європейці бачать, що в України у квітні 2026 року будуть дуже великі проблеми з фінансування соціальних видатків. Тому вони переконали директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду розпочати програму й дати перший транш без додаткових умов", – пояснив економіст.
Важливо розуміти, що у МВФ немає власних грошей. Він дає кошти, які отримує від донорів. Найбільшими є Сполучені Штати, але це не варіант України, та деякі європейські держави. Зокрема Німеччина та Франція.
Саме позиція цих країн переконала директора-розпорядника МВФ. Адже над ним стоїть наглядова рада, в яку входять основні донори. Якщо наглядова рада приймає рішення надати кредит, то директор-розпорядник не має іншого варіанту,
– підкреслив Олег Пендзин.
Тож європейці подбали про те, щоб Україні все-таки надали кошти, але зробили це дуже обережно. Вони не скасували ухвалення законодавчих актів, а лише відтермінували це до кінця березня.
"Але хочу нагадати, що наш парламент, який сьогодні перебуває у стані політичної кризи, провалив голосування у першому читанні найпростішого законопроєкту про оподаткування доходів українців, які отримують їх на маркетплейсах", – додав Олег Пендзин.
Тож наразі ми отримали перший транш, але для того, щоб нам надавали наступні, потрібно багато працювати й проявити політичну волю.
Що відомо про допомогу Україні від МВФ?
- Наприкінці лютого МВФ погодив 4-річну програму фінансування для України. Втім для отримання коштів потрібні були реформи, зокрема щодо оподаткування, протидії корупції, розвитку ринкової інфраструктури. Відповідно до нової програми Україна має отримати понад 8 мільярдів доларів.
- Перший транш розміром 1,5 мільярда уже надійшов, але обіцяних реформ так і не провели. Деякі рішення є непопулярні, особливо ті, що стосуються підвищення податків. Достатньої кількості голосів для голосування у парламенті немає, тому рішення відклали.
- У МВФ заявили, що стурбовані таким станом справ, адже деякі пункти народні депутати досі не розглянули та не винесли на голосування. Україні дали дедлайн до кінця березня на оновлення законодавства. Варто наголосити, що без коштів МВФ не вдасться покрити дефіцити та підтримувати макрофінансову стабільність.