"Ми були на порозі великих проблем": хто змусив МВФ піти на перший транш позики

Міжнародний валютний фонд надав Україні 1,5 мільярда доларів першого траншу у межах нової програми. Кошти виділили, попри те, що наша держва не виконала всіх поставлених умов і, скоріш за все, поки не наближується до їхньої реалізації.

Такою думкою з 24 Каналом поділився виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що ці кошти є одним з варіантів допомоги Україні. Їх надали через одну ключову причину.

Чому Україні все-таки надали транш від МВФ?

"Європейці бачать, що в України у квітні 2026 року будуть дуже великі проблеми з фінансування соціальних видатків. Тому вони переконали директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду розпочати програму й дати перший транш без додаткових умов", – пояснив економіст.

Важливо розуміти, що у МВФ немає власних грошей. Він дає кошти, які отримує від донорів. Найбільшими є Сполучені Штати, але це не варіант України, та деякі європейські держави. Зокрема Німеччина та Франція.

Саме позиція цих країн переконала директора-розпорядника МВФ. Адже над ним стоїть наглядова рада, в яку входять основні донори. Якщо наглядова рада приймає рішення надати кредит, то директор-розпорядник не має іншого варіанту,

– підкреслив Олег Пендзин.

Тож європейці подбали про те, щоб Україні все-таки надали кошти, але зробили це дуже обережно. Вони не скасували ухвалення законодавчих актів, а лише відтермінували це до кінця березня.

"Але хочу нагадати, що наш парламент, який сьогодні перебуває у стані політичної кризи, провалив голосування у першому читанні найпростішого законопроєкту про оподаткування доходів українців, які отримують їх на маркетплейсах", – додав Олег Пендзин.

Тож наразі ми отримали перший транш, але для того, щоб нам надавали наступні, потрібно багато працювати й проявити політичну волю.

