Перший транш уже незабаром: коли Україна отримає 90 мільярдів євро від ЄС

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс провів розмову з українськими міністром фінансів Сергієм Марченком і міністром оборони Михайлом Федоровим. Посадовці обговорили позику в 90 мільярдів євро.

Коли Україна отримає кредит від ЄС?

Про це європейський чиновник повідомив у четвер, 29 січня, в X. Також він уточнив, коли Україна може очікувати першого траншу.

За словами єврокомісара, наразі робота над затвердженням пакета на суму 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки триває.

Першу виплату європейці прагнуть здійснити вже на початку квітня.

Нагадаємо, кредит для Києва пропонують розділити на дві частини:

60 мільярдів – на військову підтримку,

– на військову підтримку, 30 мільярдів – на бюджетну.

За словами Домбровскіса, гроші на оборонні зусилля допоможуть забезпечити Україну необхідним для захисту обладнанням, а також дадуть значний імпульс європейській та українській оборонній промисловості. Інші кошти знадобляться, щоб просувати реформи й модернізувати країну, зокрема задля членства у ЄС.

До слова, Київ не повинен повертати 90 мільярдів євро, оскільки це грантові кошти. Ексклюзивно для 24 Каналу економіст Сергій Фурса пояснив, чому європейці пішли по такому сценарію, а не по більш вигідному – репараційному кредиту, що мав би покриватися коштом прибутків від заморожених російських активів.

Експерт зазначив: "З одного боку – через тиск Росії, а з іншого – через тиск Трампа, що і був вирішальним".

Чому у Європі сперечалися щодо кредиту?