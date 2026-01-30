Перший транш уже незабаром: коли Україна отримає 90 мільярдів євро від ЄС
- ЄС планує надати Україні 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки, розділених на військову підтримку та бюджетну допомогу.
- Перший транш очікується на початку квітня.
Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс провів розмову з українськими міністром фінансів Сергієм Марченком і міністром оборони Михайлом Федоровим. Посадовці обговорили позику в 90 мільярдів євро.
Коли Україна отримає кредит від ЄС?
Про це європейський чиновник повідомив у четвер, 29 січня, в X. Також він уточнив, коли Україна може очікувати першого траншу.
За словами єврокомісара, наразі робота над затвердженням пакета на суму 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки триває.
Першу виплату європейці прагнуть здійснити вже на початку квітня.
Нагадаємо, кредит для Києва пропонують розділити на дві частини:
- 60 мільярдів – на військову підтримку,
- 30 мільярдів – на бюджетну.
За словами Домбровскіса, гроші на оборонні зусилля допоможуть забезпечити Україну необхідним для захисту обладнанням, а також дадуть значний імпульс європейській та українській оборонній промисловості. Інші кошти знадобляться, щоб просувати реформи й модернізувати країну, зокрема задля членства у ЄС.
До слова, Київ не повинен повертати 90 мільярдів євро, оскільки це грантові кошти. Ексклюзивно для 24 Каналу економіст Сергій Фурса пояснив, чому європейці пішли по такому сценарію, а не по більш вигідному – репараційному кредиту, що мав би покриватися коштом прибутків від заморожених російських активів.
Експерт зазначив: "З одного боку – через тиск Росії, а з іншого – через тиск Трампа, що і був вирішальним".
Чому у Європі сперечалися щодо кредиту?
Нагадаємо, європейські лідери сперечалися щодо можливостей використання коштів на озброєння. Франція очолила спроби запобігти потраплянню грошей до США на тлі зростання розбіжностей у НАТО, тоді як інші країни (зокрема Німеччина та Нідерланди) переймалися, що ініціатива "купуй європейське" обмежить здатність України захищатися.
Згодом проблеми виникли щодо розподілу фінансових зобов'язань між країнами. Німеччина пропонує прив'язати витрати до рівня двосторонньої допомоги, що викликало незадоволення "менш щедрих" донорів, як-от Франції та Італії.