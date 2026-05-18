Україна чекає на 90 мільярдів: у ЄС зробили нову заяву щодо умов траншу

Україна та Євросоюз все ще обговорюють умови, за якими Київ отримає від європейських партнерів кредит у 90 мільярдів євро. Втім, у Брюсселі сподіваються, що вже скоро сторони зможуть укласти Меморандум про взаєморозуміння.

Що відомо про перемовини Брюсселя і Києва?

Про це розповів речник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє ЄП.

За його словами, перемовини України та Брюсселя стосуються економічних та політичних умов отримання траншу з кредиту на 90 мільярдів євро. Наразі сторони все ще доопрацьовують три документи.

Найбільш готовий той, що стосується Меморандуму про взаєморозуміння. Ми ще не зовсім там, але досягли значного прогресу,

– зазначив Уйварі.

Речник Єврокомісії нагадав, що Меморандум про взаєморозуміння стосується макрофінансової допомоги Україні від ЄС у рамках кредиту. У ньому мають визначити три головні умови, які стануть основою для виділення фінансування.

Це необхідність мати узгоджену програму з МВФ, яка є в Україні, це економічні реформи, і це – деякі політичні умови,

– додав представник Єврокомісії.

Втім, він наголосив, що наразі перемовини з Україною "йдуть дуже добре", але потрібно ще трохи часу, щоб повністю узгодити всі деталі.

Сподіваюся, дуже-дуже скоро ми зможемо дати остаточне зелене світло на цьому фронті,

– резюмував Уйварі.

Важливо! Перед перерахуванням коштів кредиту від ЄС не лише Брюссель та Київ мають узгодити спеціальний Меморандум про взаєморозуміння. Також усі угоди сторін повинна ратифікувати Верховна Рада України.

Які вимоги ставить ЄС до України?

Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу назвав одну з вкрай важливих умов для отримання кредиту від ЄС. За словами експерта, європейці від самого початку пов'язували виділення коштів із чинною програмою від Міжнародного валютного фонду.

Є пряма залежність. Європейці мають бути впевнені, що моніторингова місія (МВФ – 24 Канал), контролюючи ситуацію в міністерстві фінансів, не дозволить розкрасти ті гроші,

– говорить Пендзин.

Водночас, як пояснив економіст, програма МВФ буде діяти до тих пір, доки виконуються усі законодавчі акти, які Україна пообіцяла ухвалити в обмін на фінансування. Якщо цього не буде, її просто призупинять. Тобто, не буде програми фонду – не буде частини кредиту від ЄС.

А видання Bloomberg писало, що Єврокомісія обговорює варіант, за яким надання близько 8,4 мільярда євро макрофінансової допомоги на 2026 рік залежатиме від скасування податкових пільг для підприємців в Україні.

Пропозиція передбачає запровадження 20% ПДВ для компаній, які працюють у пільговому режимі та мають річний дохід понад 4 мільйони гривень,

– розповіло видання.

Важливо! За словами джерел, Єврокомісія може офіційно представити меморандум уже у вівторок, 19 травня. Тоді й стануть відомі усі умови фінансування. Але для цього єврокомісари мають попередньо погодити документ.

Що ще відомо про кредит на 90 мільярдів?

Кредит Євросоюзу на 90 мільярдів євро розрахований на два роки — 2026 та 2027. Фінансування надаватиметься за рахунок спільних запозичень країн ЄС.

Передбачається, що половину цієї суми Україна отримає вже цього року, а решту коштів – у 2027-му. Водночас Брюссель ще має погодити з Києвом остаточний механізм погашення позики, який планують прив’язати до майбутніх воєнних репарацій з боку Росії.

У разі якщо після завершення війни Кремль відмовиться компенсувати збитки, європейські лідери заявляли про готовність використати для погашення кредиту заморожені російські державні активи. За такого сценарію боргове навантаження для України фактично можуть анулювати.

Перший транш від ЄС у межах цієї програми у понад 9 мільярдів євро Україна розраховує отримати вже в середині червня. Із цієї суми 5,9 мільярда євро планують спрямувати на закупівлю дронів для посилення захисту від російських атак. Ще 3,2 мільярда євро мають надійти до державного бюджету для покриття адміністративних витрат, зокрема на виплату зарплат українським військовим.