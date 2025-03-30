Чи можна не повертати кредитний ліміт у банку

Чимало українців можуть користуватися кредитним лімітом у банках. Водночас повернути кошти українець або українка зобов'язані.

Чи можуть українці не повертати кредитний ліміт

Якщо ж людина проігнорує свій обов'язок, то це може мати негативні наслідки, про що розповіли експерти для 24 Каналу.

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Адвокатка Анна Даніель зазначила, що заборгованість за кредитним лімітом у банку обов'язково повинна бути повернена, інакше банк може вжити низку заходів для стягнення боргу. Згідно з її слів, до боржника можуть застосовуватися різні фінансові та правові санкції.

Експертка навела приклад одного із судових рішень, де суд визнав, що паспорт споживчого кредиту не є документом про погодження умов кредитування. Тому відмовив у задоволенні позову через відсутність належних доказів.

Адвокат Олексій Бебель також підтвердив, що якщо кредитні гроші використовувати й не повернути, то банк може звернутися до суду. Тоді ці кошти він стягне через виконавчу службу.

Тому якщо людина не хоче мати кредитні гроші, то їй достатньо звернутися до банку та вимагати прибрати цей "ліміт". У всіх випадках банк це зробить, хоч і відмовлятимуть. Адже кредити – це можливість доходу у вигляді відсотків та зацікавленість у них є,

– пояснив Бебель.

Анна Даніель також назвала кілька ситуацій, коли українці можуть намагатися уникати повернення кредитного ліміту:

Зміна місця проживання: так деякі особи можуть змінювати власну адресу або уникати будь-якої комунікації з банком.

так деякі особи можуть змінювати власну адресу або уникати будь-якої комунікації з банком. Уникнення виконання судових рішень: коли громадянин або громадянка ніяк не реагує на позовні вимоги, не з'являється на судові засідання, то це суттєво затягує процес стягнення боргу.

коли громадянин або громадянка ніяк не реагує на позовні вимоги, не з'являється на судові засідання, то це суттєво затягує процес стягнення боргу. Визнання неплатоспроможності: іноді людина може оголосити себе банкрутом, аби уникнути частини зобов'язань.

Зверніть увагу! Останній варіант можливий не завжди, а лише за певних умов.