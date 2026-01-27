Росіяни втрачають довіру до банків: у Москві визнали системну проблему

Центральний банк Росії вже не здатен приховувати системні проблеми у фінансовій системі країни. У 2025 році росіяни вивели 12,8 мільярда доларів США з банківського сектору.

Чому росіяни виводять гроші з банків?

У підсумку обсяг готівки в обігу Росії різко зріс і на 1 січня 2026 року сягнув 253 мільярди доларів, передає 24 Канал з посилання на Службу зовнішньої розвідки України.

Наслідком стало розширення структурного дефіциту ліквідності банківської системи до 14,7 млрд дол. США – показника, що напряму відображає втрату довіри вкладників до фінансових установ,

– зазначають у розвідці.

Від початку 2022 року маса готівки у Росії збільшилася на 40%. Особливо сильний ріст спостерігався у період із липня по вересень 2025 року. Це вказує на великі проблеми у банківській системі країни.

Річ у тім, що у країнах з розвиненою системою безготівкових платежів частка готівки зазвичай не більше 10 – 15%.

Лише держави зі слабкою платіжною структурою чи хронічною недовірою громадян до банків мають 30 – 50% готівкових коштів в обігу.

За даними розвідки, попит на готівку підживлюють кілька причин:

зменшення дохідності від депозитів;

бажання росіян забезпечити можливість стабільних розрахунків поза банками;

активне використання готівки, щоб обійти фінансовий моніторинг.

У сукупності це формує пряму відповідь населення на збільшувані ризики зберігання коштів у банках,

– наголошують у СЗРУ.

Зауважте! Центробанк Росії прогнозує, що у 2026 році відтік коштів з банків продовжить зростати й може сягнути 32 – 45 мільярдів доларів США. Тобто банківська система втрачає здатність самостійно накопичувати ресурси та все більше залежить від підтримки регулятора.

Як влада контролює перекази росіян?

Водночас Росія посилює контроль над грошовими переказами та цифровими платежами жителів. Моніторингові органи зможуть отримувати цю інформацію не лише від платіжних систем, як було раніше, а й від банків, пише Центр протидії дезінформації.

Центральний банк Росії назвав такий крок "технічним вдосконаленням", хоча фактично він дозволить тотально стежити за коштами росіян:

Банкам дозволили блокувати операції на термін до 2 діб;

Центробанк зобов'язали передавати податковій інформацію про усі операції з електронними коштами.

А з березня 2026 року дані ще й почнуть звіряти з базами кіберзлочинців.

У таких умовах фінансовий контроль стає не технічною мірою, а механізмом постійного нагляду, перевірок і тиску з боку влади,

– наголошують у ЦПД.

Які проблеми у росіян з банками?