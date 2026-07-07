Все більше пріоритетних секторів економіки Росії занепадають. Понад третина підприємств, які займаються будівництвом та ремонтом доріг, опинилася на межі банкрутства.

Яка ситуація у дорожній галузі Росії

Загальні збитки підприємств транспортного будівництва у Росії за останні роки сягнули понад 3,6 мільярда доларів, або 280 мільярдів рублів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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Більш як 30% дорожніх підрядників зав'язли у мільйонних боргах, які штовхають їх до закриття.

Одна з головних причин критичної ситуації полягає в тому, що підприємства не отримали кошти за державними контрактами. Оскільки коштів у Кремля обмаль, значна частина найбільших замовників не проплатила своєчасно за укладеними угодами на будівництво.

Відтак, компаніям доводиться самим покривати необхідні витрати, беручи кредити у банках. З часом заборгованість за кредитами лише зростає.

Президент Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін вже звернувся до голови російського уряду Михайла Мішустіна і закликав терміново вжити заходів для стабілізації ситуації в дорожньому секторі.

У зверненні попередив, що в іншому випадку один із пріоритетних секторів російської економіки просто деградує.

Чому дорожники банкрутують

Через відсутність обігових коштів дорожні компанії змушені різко зменшувати витрати:

працівників скорочують;

заробітні плати урізають.

Однак це не дуже допомагає виправити ситуацію. Адже довгострокові державні контракти стали економічно збитковими для підприємств.

Роботи дорожникам доводиться виконувати за старими кошторисами, тоді як фінансувати їх за новими кредитами, які значно дорожчі.

Навіть формально пріоритетні цивільні галузі стикаються з дефіцитом коштів і затримками платежів, а влада фактично перекладає бюджетне навантаження на компанії та банківський сектор,

– пояснюють у розвідці.

Отож, все більше галузей російської економіки занепадають через переорієнтацію країни на воєнні потреби. І хоча будівництво доріг є одним із важливих секторів, який забезпечує потреби не лише цивільного населення, а й армії, відсутність фінансових резервів змушує Кремль нехтувати ним.

Водночас, аби скоротити витрати на дорожні роботи, у Росії планують розпочати масове будівництво автомобільних доріг із бетонним покриттям за радянською практикою, яку використовували до 1980 року.