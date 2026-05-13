Тому російський уряд розпочав розглядати можливість будівництва таких трас ще у 2025 році. А перший віцепрем’єр Денис Мантуров доручив Мінтрансу та Мінфіну оцінити економічну доцільність будівництва цементобетонних доріг.

Водночас Мінбуд Росії затвердив нормативи вартості прокладання доріг з урахуванням різних типів покриття. З документа випливає, що один кілометр асфальтової дороги обходиться на 9 – 11% дорожче, ніж траса з цементобетонним покриттям.

Директор із закупівель і логістики "Цемросу" Денис Назаров, звісно, захищає бетонні траси.

У країнах, які давно зіткнулися з інтенсивним вантажним рухом, вибір уже зроблено на користь жорстких покриттів,

– заявив він.

У "Цемросі" навіть закликають зробити перехід на бетонні дороги політико-економічним пріоритетом у Росії, щоб не витрачати кошти на ремонт асфальтних доріг.

Чому перехід на бетонні дороги критикують?

Втім, у Росавтодорі ставлять під сумнів довговічність і надійність таких трас. Там зазначають, що цементобетонні дороги під час експлуатації зазнають впливу багатьох факторів, які значно погіршують їхні технічні характеристики.

Зокрема, шипована гума спричиняє появу колійності, вибоїн і знижує рівність покриття. Саме тому у США та приблизно 20 країнах ЄС законодавчо заборонили використовувати шиповані шини на дорогах із цементобетонним покриттям.

Крім того, температурні перепади, морози та волога призводять до появи тріщин і поступового руйнування структури бетону.

В умовах російського клімату ці процеси проявляються особливо сильно,

– наголосили в Росавтодорі.

Науковий керівник Центру кон’юнктурних досліджень Вищої школи економіки Георгій Остапкович також зазначив, що бетон складно використовувати в російському кліматі. За його словами, ремонт таких трас буде значно важчим, ніж асфальтових, оскільки бетонні плити доведеться повністю замінювати.

Зауважте! За підрахунками уряду Росії, наразі частка доріг із цементобетонним покриттям у Росії становить лише 2%, тобто приблизно 1,3 тисячі кілометрів.

Як Росія урізає фінансування доріг?

Стрімке зростання дефіциту бюджету змусило уряд Росії скоротити фінансування будівництва та ремонту федеральних трас, пише російське видання "Комерсант":

у 2026 році – на 11 мільярдів рублів – до 432 мільярдів;

а в наступному – ще на 20 мільярдів – до 511 мільярдів рублів.

Загальне фінансування плану дорожніх робіт на наступні 6 років скоротять на 100 мільярдів рублів – до 9,1 трильйона. У межах цього плану збиралися провести будівництво та реконструкцію понад 2 тисяч кілометрів федеральних трас.

Важливо! Окрім того, більш ніж на 20 мільярдів рублів (з 209,5 до 188,8 мільярда рублів) зменшать бюджет "Росавтодору". А він управляє понад 18 тисячами кілометрів доріг в Росії.

Як росте дефіцит російського бюджету?

За даними української розвідки, за перші чотири місяці 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії зріс до 78,4 мільярда доларів (2,5% ВВП), що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому цей показник уже перевищив річний план, який Москва закладала на рівні 50,5 мільярда.

До погіршення ситуації призвело падіння ключових доходів, зокрема від податку на додатковий дохід, експортного мита на газ та податку на видобуток корисних копалин. Водночас витрати зросли до 235 мільярда доларів (+15,7% у річному розрахунку).

Основний тиск на бюджет створюють армія, соціальні виплати та підтримка окремих секторів економіки, а також зростаючі витрати на обслуговування держборгу.

При цьому фінансову "подушку безпеки" дедалі менше здатний компенсувати Фонд національного добробуту, адже його ліквідна частина скоротилася приблизно до 48,4 мільярда, що менше за поточний дефіцит бюджету.