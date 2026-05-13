Поэтому российское правительство начало рассматривать возможность строительства таких трасс еще в 2025 году. А первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минтрансу и Минфину оценить экономическую целесообразность строительства цементобетонных дорог.

В то же время Минстрой России утвердил нормативы стоимости прокладки дорог с учетом различных типов покрытия. Из документа следует, что один километр асфальтовой дороги обходится на 9 – 11% дороже, чем трасса с цементобетонным покрытием.

Директор по закупкам и логистике "Цемроса" Денис Назаров, конечно, защищает бетонные трассы.

В странах, которые давно столкнулись с интенсивным грузовым движением, выбор уже сделан в пользу жестких покрытий,

– заявил он.

В "Цемросе" даже призывают сделать переход на бетонные дороги политико-экономическим приоритетом в России, чтобы не тратить средства на ремонт асфальтных дорог.

Почему переход на бетонные дороги критикуют?

Впрочем, в Росавтодоре ставят под сомнение долговечность и надежность таких трасс. Там отмечают, что цементобетонные дороги во время эксплуатации подвергаются воздействию многих факторов, которые значительно ухудшают их технические характеристики.

В частности, шипованная резина вызывает появление колейности, выбоин и снижает ровность покрытия. Именно поэтому в США и примерно 20 странах ЕС законодательно запретили использовать шипованные шины на дорогах с цементобетонным покрытием.

Кроме того, температурные перепады, морозы и влага приводят к появлению трещин и постепенному разрушению структуры бетона.

В условиях российского климата эти процессы проявляются особенно сильно,

– отметили в Росавтодоре.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович также отметил, что бетон сложно использовать в российском климате. По его словам, ремонт таких трасс будет значительно тяжелее, чем асфальтовых, поскольку бетонные плиты придется полностью заменять.

Заметьте! По подсчетам правительства России, сейчас доля дорог с цементобетонным покрытием в России составляет лишь 2%, то есть примерно 1,3 тысячи километров.

Как Россия урезает финансирование дорог?

Стремительный рост дефицита бюджета заставил правительство России сократить финансирование строительства и ремонта федеральных трасс, пишет российское издание "Коммерсант":

в 2026 году – на 11 миллиардов рублей – до 432 миллиардов;

а в следующем – еще на 20 миллиардов – до 511 миллиардов рублей.

Общее финансирование плана дорожных работ на следующие 6 лет сократят на 100 миллиардов рублей – до 9,1 триллиона. В рамках этого плана собирались провести строительство и реконструкцию более 2 тысяч километров федеральных трасс.

Важно! Кроме того, более чем на 20 миллиардов рублей (с 209,5 до 188,8 миллиарда рублей) уменьшат бюджет "Росавтодора". А он управляет более 18 тысячами километров дорог в России.

Как растет дефицит российского бюджета?

По данным украинской разведки, за первые четыре месяца 2026 года дефицит федерального бюджета России вырос до 78,4 миллиарда долларов (2,5% ВВП), что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом этот показатель уже превысил годовой план, который Москва закладывала на уровне 50,5 миллиардов.

К ухудшению ситуации привело падение ключевых доходов, в частности от налога на дополнительный доход, экспортной пошлины на газ и налога на добычу полезных ископаемых. В то же время расходы выросли до 235 миллиардов долларов (+15,7% в годовом исчислении).

Основное давление на бюджет создают армия, социальные выплаты и поддержка отдельных секторов экономики, а также растущие расходы на обслуживание госдолга.

При этом финансовую "подушку безопасности" все меньше способен компенсировать Фонд национального благосостояния, ведь его ликвидная часть сократилась примерно до 48,4 миллиарда, что меньше текущего дефицита бюджета.