Какова ситуация в дорожной отрасли России

Общие убытки предприятий транспортного строительства в России за последние годы превысили 3,6 миллиарда долларов, или 280 миллиардов рублей, сообщает Служба внешней разведки Украины.

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Более 30% дорожных подрядчиков увязли в миллионных долгах, которые подталкивают их к закрытию.

Одна из главных причин критической ситуации заключается в том, что предприятия не получили средства по государственным контрактам. Поскольку средств у Кремля мало, значительная часть крупнейших заказчиков не произвела своевременную оплату по заключенным договорам на строительство.

В результате компаниям приходится самим покрывать необходимые расходы, беря кредиты в банках. Со временем задолженность по кредитам только растет.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин уже обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину и призвал срочно принять меры для стабилизации ситуации в дорожном секторе.

В обращении он предупредил, что в противном случае один из приоритетных секторов российской экономики просто придет в упадок.

Почему дорожники банкротятся

Из-за отсутствия оборотных средств дорожные компании вынуждены резко сокращать расходы:

сокращают сотрудников;

сокращают заработную плату.

Однако это не очень помогает исправить ситуацию. Ведь долгосрочные государственные контракты стали экономически убыточными для предприятий.

Работы дорожникам приходится выполнять по старым сметам, тогда как финансировать их приходится за счет новых кредитов, которые значительно дороже.

Даже формально приоритетные гражданские отрасли сталкиваются с дефицитом средств и задержками платежей, а власти фактически перекладывают бюджетную нагрузку на компании и банковский сектор,

– поясняют в обзоре.

Таким образом, все больше отраслей российской экономики приходят в упадок из-за переориентации страны на военные нужды. И хотя строительство дорог является одним из важных секторов, обеспечивающих потребности не только гражданского населения, но и армии, отсутствие финансовых резервов вынуждает Кремль пренебрегать им.

В то же время, чтобы сократить расходы на дорожные работы, в России планируют начать массовое строительство автомобильных дорог с бетонным покрытием по советской практике, которая использовалась до 1980 года.