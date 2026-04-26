"Магазини для бідних" стають трендом у Росії та навіть витісняють супермаркети
- За рік кількість дискаунтерів у Росії зросла на 26,4%, а виторг таких "магазинів для бідних" підвищився на 67,3%.
- Зростання попиту на економсегмент серед росіян є непрямим індикатором зниження доходів населення країни-агресорки.
У Росії фіксують помітні зміни в роздрібній торгівлі, що свідчать про поступове падіння купівельної спроможності населення. І хоча загальна кількість магазинів зросла на 5,8%, ключову роль відіграють дискаунтери.
Що відомо про "магазини для бідних"?
Це формати з цінами, що значно нижчі за середні на ринку. Деталі повідомила 26 квітня українська Служба зовнішньої розвідки.
За рік кількість таких магазинів зросла на 26,4% – це найшвидший приріст серед усіх сегментів російського ритейлу.
Водночас виторг дискаунтерів підскочив аж на 67,3%, що вказує на різке зростання попиту на дешеві товари та економсегмент.
Популярність "магазинів для бідних" безпосередньо пов'язана з економічними труднощами та обережною поведінкою споживачів. Росіяни дедалі частіше відмовляються від дорожчих форматів на користь доступніших варіантів, орієнтуючись передусім на ціну.
Традиційні супермаркети та магазини "біля дому" демонструють помірне згортання та переформатування і вже не є головними драйверами ринку,
– йдеться в повідомленні.
Отже, така динаміка свідчить про структурні зміни в економіці країни: попит зміщується в бік дешевших товарів і форматів торгівлі, що є непрямим індикатором зниження доходів населення та зростання фінансового тиску на домогосподарства.
Що ще відомо про проблеми в Росії?
Нагадаємо, ЄС нарешті ухвалив 20-й пакет санкцій проти країни-агресорки, що торкнувся енергетики, банківського сектору та інших сфер. Щоправда, про повну заборону на надання морських послуг російським суднам у європейських портах наразі не йдеться. Однак Україна вже розпочала консультації щодо наступного списку обмежень.
Раніше Служба безпеки Латвії оприлюднила внутрішні розрахунки російських установ. Попри заяви Москви про "успішну адаптацію", санкції вже завдали економіці значних втрат і продовжують тиснути. Наприклад, лише у 2022 – 2025 роках країна-агресорка витратила додаткові 130 мільярдів доларів на обхід обмежень і закупівлю заборонених товарів, які раніше обходилися їй значно дешевше.
Українські удари по ворожій нафтовій інфраструктурі також мають прямий економічний ефект: вони ускладнюють експорт і зменшують доходи від цього ключового для Кремля сектору.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній озвучив думку, що в Росії вже відбувається внутрішній надлам, який помітний, зокрема, за настроями еліт. За словами експерта, восени ситуація може загостритися, адже на тлі виборів до Держдуми та підвищення комунальних тарифів можливі "багато цікавих подій".