У Росії масово скорочують витрати на співробітників, адже бізнес повільно тоне. Загалом приховане безробіття охопило багато галузей.

Як у Росії економлять на робітниках?

У ІІ кварталі 2025 року 30% російських компаній вирішили економити на персоналі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Це значно менше, ніж до цього – 18% на початку року і 9% наприкінці 2024-го. Підприємства, зокрема, дотримуються наступного плану:

замороження процедури найму нових кадрів;

урізання соцпакету (скасування премій та скорочення повної зайнятості).

Борги із виплати зарплат лише за липень зросли на 25%: з 1,3 мільярда рублів до 1,7 мільярда рублів.

Така динаміка вказує, що бізнес втрачає ресурси для підтримки зайнятості. Приховане безробіття вже охопило цілі сектори. Це свідчить не лише про падіння попиту всередині країни, а й про глибшу структурну кризу, коли компанії змушені економити на людях, а не на проєктах чи інвестиціях,

– пишуть у Центрі.

