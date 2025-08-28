Не платять зарплату й урізають соцпакет: у Росії почали економити на робітниках
- У ІІ кварталі 2025 року 30% російських компаній вирішили економити на персоналі, збільшивши це число з 18% на початку року і 9% наприкінці 2024-го.
- Борги із виплати зарплат зросли на 25% за липень, свідчачи про структурну кризу та зменшення ресурсів для підтримки зайнятості, також серед загроз – дефіцит кадрів.
У Росії масово скорочують витрати на співробітників, адже бізнес повільно тоне. Загалом приховане безробіття охопило багато галузей.
Як у Росії економлять на робітниках?
У ІІ кварталі 2025 року 30% російських компаній вирішили економити на персоналі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Це значно менше, ніж до цього – 18% на початку року і 9% наприкінці 2024-го. Підприємства, зокрема, дотримуються наступного плану:
- замороження процедури найму нових кадрів;
- урізання соцпакету (скасування премій та скорочення повної зайнятості).
Борги із виплати зарплат лише за липень зросли на 25%: з 1,3 мільярда рублів до 1,7 мільярда рублів.
Така динаміка вказує, що бізнес втрачає ресурси для підтримки зайнятості. Приховане безробіття вже охопило цілі сектори. Це свідчить не лише про падіння попиту всередині країни, а й про глибшу структурну кризу, коли компанії змушені економити на людях, а не на проєктах чи інвестиціях,
– пишуть у Центрі.
Що відомо про безробіття й ринок праці в Росії?
У липні 2025 року на півтора раза збільшилася кількість працівників, які перебувають під ризиком звільнення, а число робочих місць у простої зросло на третину. Це є фактором прихованого безробіття. У профспілках пояснюють, що підприємства стикаються з браком фінансових ресурсів через високу ключову ставку Центробанку та падіння попиту.
Цивільний сектор фактично зупинився – російський бізнес переводить людей на неповний робочий тиждень або відправляє у неоплачувані відпустки. Все більше галузей – від вугільної та залізничної до автомобільної звертаються по допомогу до влади.
Загалом російський ринок праці переживає кризу через мілітаризацію економіки країни та дефіцит кадрів у промисловості. Через санкції через повномасштабне вторгнення в Україну Росія повертається до застарілих технологій. Наприклад, ІТ-сектор скорочує персонал до 20 %, попри велику потребу в кадрах.