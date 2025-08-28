Не платят зарплату и урезают соцпакет: в России начали экономить на рабочих
- Во ІІ квартале 2025 года 30% российских компаний решили экономить на персонале, увеличив это число с 18% в начале года и 9% в конце 2024-го.
- Долги по выплате зарплат выросли на 25% за июль, свидетельствуя о структурном кризисе и уменьшении ресурсов для поддержания занятости, также среди угроз – дефицит кадров.
В России массово сокращают расходы на сотрудников, ведь бизнес медленно тонет. В целом скрытая безработица охватила многие отрасли.
Как в России экономят на рабочих?
Во II квартале 2025 года 30% российских компаний решили экономить на персонале, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Это значительно меньше, чем до этого – 18% в начале года и 9% в конце 2024-го. Предприятия, в частности, придерживаются следующего плана:
- замораживание процедуры найма новых кадров;
- урезание соцпакета (отмена премий и сокращение полной занятости).
Долги по выплате зарплат только за июль выросли на 25%: с 1,3 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда рублей.
Такая динамика указывает, что бизнес теряет ресурсы для поддержания занятости. Скрытая безработица уже охватила целые секторы. Это свидетельствует не только о падении спроса внутри страны, но и о более глубоком структурном кризисе, когда компании вынуждены экономить на людях, а не на проектах или инвестициях,
– пишут в Центре.
Что известно о безработице и рынке труда в России?
В июле 2025 года в полтора раза увеличилось количество работников, находящихся под риском увольнения, а число рабочих мест в простое выросло на треть. Это является фактором скрытой безработицы. В профсоюзах объясняют, что предприятия сталкиваются с нехваткой финансовых ресурсов из-за высокой ключевой ставки Центробанка и падения спроса.
Гражданский сектор фактически остановился – российский бизнес переводит людей на неполную рабочую неделю или отправляет в неоплачиваемые отпуска. Все больше отраслей – от угольной и железнодорожной до автомобильной обращаются за помощью к власти.
В целом российский рынок труда переживает кризис из-за милитаризации экономики страны и дефицита кадров в промышленности. Из-за санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия возвращается к устаревшим технологиям. Например, ИТ-сектор сокращает персонал до 20%, несмотря на большую потребность в кадрах.