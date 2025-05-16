У Росії розвивається кадрова криза: які причини та прогнози на майбутнє

Упродовж наступних п’яти років нестача кадрів у Росії може сягнути 4 мільйонів. Серед основних причин – мобілізація.

Яка ситуація з ринком праці в Росії

Торік дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 мільйона осіб, що на 17% більше, ніж роком раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Найбільший попит очікується на працівників середньої та високої кваліфікації, зокрема у ключових секторах економіки. Промисловість втратила майже третину необхідного персоналу – близько 391 000 інженерів та операторів обладнання. У сфері торгівлі не зайняті понад 347 000 робочих місць, транспортна галузь відчуває нестачу понад 200 000 водіїв.

Найкритичніша ситуація – в агросекторі, де дефіцит працівників сягнув 35%.

Причини кадрової кризи

Серед основних причин кадрової кризи в Росії:

Мобілізація та масова еміграція фахівців і представників дефіцитних спеціальностей (від 650 000 до 1,1 мільйона осіб залишили країну, щоб уникнути призову);

Демографічна яма 1990-х років;

Хронічна непривабливість ринку праці в агро- та промисловому секторах через низьку оплату та важкі умови праці;

Брак системної підготовки технічних спеціалістів;

Ставка бізнесу на мігрантів замість інвестицій у навчання та автоматизацію.

Попри зростання зарплат на 10–15% у ряді підприємств, ці заходи не компенсували втрат. Кадрова нестача набуває системного характеру і загрожує довгостроковій стабільності російської економіки. На тлі тривалої війни проти України зусилля Росії щодо подолання кризи залишаються малоефективними.