Грошей немає, платити нічим: криза продовжує поширюватися на російські регіони
- Місцеві бюджети в російських регіонах не мають грошей на виплату зарплат працівникам урядових структур.
- Адміністративний апарат скорочують на 20%, і скорочених працівників намагаються перевести на інші посади, що викликає негативні емоції у населення.
Різке погіршення економічного становища відбувається в російських провінціях. Про це йдеться у черговому розмов росіян у перехопленні воєнної розвідки.
Що відомо про кризу у регіонах?
Річ у тім, що місцеві бюджети вже не мають грошей на виплату зарплат працівникам урядових структур, про що розповіли у Головному управлінні розвідки.
У розмові місце мешканка каже, що "адміністративний апарат скорочуватимуть на 20 відсотків, бо грошей немає, платити нема чим". Скорочених працівників намагаються перевести на інші посади.
Це означає, що людей "виганяють" з однієї роботи, аби працевлаштувати в іншій. Їм шукають таку саму роботу з такою самою зарплатнею. Але перед цим людям потрібно проходити численні бюрократичні бар’єри. А також це потребує нової освіти. І це викликає багато негативних емоцій в простого населення, яке зіштовхується з нововведеннями.
Зокрема місцеві мешканці намагаються організувати збори, щоб обговорити там власні проблеми. Але навіть для цього бракує як ресурсів, так і приміщень.
Зауважте! Фінансування будинків культури формально не скорочують. Як зазначила росіянка, вони наразі дійсно потрібні місцевим.
Нагадаємо, що ситуація у регіонах стає все більш сумною. Про це повідомляли у Службі зовнішньої розвідки.
Проблема полягає у тому, що федеральний бюджет обмежений у ресурсах. Та навіть більше, він зосереджений на війні проти України.
Водночас внутрішній попит не зростає, в грошей у населення чи інвесторів не стає більше. Тобто регіонам доводиться виживати без підтримки та будь-яких перспектив.
Що ще відбувається у регіонах Росії?
- У 43 з 83 російських регіонів витрати бюджетів перевищили доходи. І це вперше за останнє десятиліття. Найгірша ситуація у Тюменській області, республіці Комі та Кемеровській області. Загальний дефіцит регіональних бюджетів склав 161 мільярд рублів.
- Водночас проблеми з виплатами у регіонах Росії не є новою проблемою. Кремль вибирає е помічати проблему. Але накопичення соціально-економічних збоїв підриває внутрішню стабільність Росії. І це попри красиву картинку, яку так активно малює пропаганда.