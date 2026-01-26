Різке погіршення економічного становища відбувається в російських провінціях. Про це йдеться у черговому розмов росіян у перехопленні воєнної розвідки.

Що відомо про кризу у регіонах?

Річ у тім, що місцеві бюджети вже не мають грошей на виплату зарплат працівникам урядових структур, про що розповіли у Головному управлінні розвідки.

У розмові місце мешканка каже, що "адміністративний апарат скорочуватимуть на 20 відсотків, бо грошей немає, платити нема чим". Скорочених працівників намагаються перевести на інші посади.

Це означає, що людей "виганяють" з однієї роботи, аби працевлаштувати в іншій. Їм шукають таку саму роботу з такою самою зарплатнею. Але перед цим людям потрібно проходити численні бюрократичні бар’єри. А також це потребує нової освіти. І це викликає багато негативних емоцій в простого населення, яке зіштовхується з нововведеннями.

Зокрема місцеві мешканці намагаються організувати збори, щоб обговорити там власні проблеми. Але навіть для цього бракує як ресурсів, так і приміщень.

Зауважте! Фінансування будинків культури формально не скорочують. Як зазначила росіянка, вони наразі дійсно потрібні місцевим.

Нагадаємо, що ситуація у регіонах стає все більш сумною. Про це повідомляли у Службі зовнішньої розвідки.

Проблема полягає у тому, що федеральний бюджет обмежений у ресурсах. Та навіть більше, він зосереджений на війні проти України.

Водночас внутрішній попит не зростає, в грошей у населення чи інвесторів не стає більше. Тобто регіонам доводиться виживати без підтримки та будь-яких перспектив.

Що ще відбувається у регіонах Росії?